КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ? ⟩ Продюсеру популярного эстонского телешоу пришлось покинуть свой роскошный дом

Телепродюсер Кристи Лойго подозревается в присвоении 171 000 евро пожертвований, которые, по данным прокуратуры, она уже потратила, сообщает Delfi.ee. У дома, для которого Лойго собирала пожертвования в феврале прошлого года, теперь новый владелец.