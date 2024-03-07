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КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ? ⟩ Продюсеру популярного эстонского телешоу пришлось покинуть свой роскошный дом

Анналийза Кёсс
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Фото: Google Maps / Eero Vabamägi / Elu24 kollaaž

Телепродюсер Кристи Лойго подозревается в присвоении 171 000 евро пожертвований, которые, по данным прокуратуры, она уже потратила, сообщает Delfi.ee. У дома, для которого Лойго собирала пожертвования в феврале прошлого года, теперь новый владелец.

По требованию прокуратуры в январе Харьюский уездный суд арестовал 105 000 евро с банковского счета компании Лойго Õuetuba OÜ, а также еще 56 000 евро долгов.

По данным Пыхьяской окружной прокуратуры, продюсер благотворительной программы Kodutunne подозревается в мошенничестве и растрате, а ее компания Õuetuba OÜ - в мошенничестве. Однако обвинения пока не предъявлены. 

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