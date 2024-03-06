Звезда сериала «Беверли-Хиллз» рассказала, как подралась с коллегой во время съемок

Как призналась знаменитость, на съемочной площадке царила не слишком комфортная атмосфера. Если же мужской актерский состав прекрасно ладил между собой, то женский – нет. Однажды между Шеннен и Дженни даже произошел конфликт, который перерос в драку, пишет People.

Как вспомнила Доэрти, у Гарта была странная привычка «спускать штаны» с членов команды, которую некоторые вообще не оценивали. Шеннен решила же сыграть с коллегой злую шутку и объявила о дне «поднятых юбок». По словам актрисы, она подошла к Гарт и задрала ей одежду.

Доэрти была убеждена, что актриса не слишком обидится, ведь под юбкой она носила штаны, так что однозначно не осталась бы в самом нижнем белье. Но Шеннен ошиблась. Гарт не на шутку разозлилась. Между актрисами началась сильная потасовка, что другим членам съемочной команды пришлось их разнимать.