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ПЯТЬ ЕВРО ЗА ДВА ЧАСА ⟩ Житель Эстонии возмущен ценами за парковку

Трийн Роос
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Парковка в Пярну (иллюстративное фото).
Парковка в Пярну (иллюстративное фото). Фото: Urmas Luik

Мужчина, живущий в волости Мярьямаа, решил посетить кинотеатр и припарковал машину на стоянке между центром Пярну и концертным залом Пярну. На информационном табло было написано, что часовая парковка стоит 1 евро, а за парковку более двух часов ему пришлось бы заплатить 5 евро. «Стоянка более двух часов приравнивается к оплате за сутки», - удивляется мужчина. Представитель городской власти говорит, что оплата парковки через мобильное приложение рассчитывает плату за сутки, если автомобиль стоит на парковке непрерывно более двух часов.

Прийт припарковал машину на стоянке, принадлежащей Пярнуской городской управе, недалеко от центра Пярну, чтобы сходить в кинотеатр и посмотреть фильм. Закончив парковку, он увидел, что за чуть более двух часов взимается плата в размере пяти евро, хотя по данным информационного табло можно было бы подумать, что два часа парковки будут стоить два евро. Прийт поделился своей историей в социальной сети на Facebook.

«Будьте осторожны с мобильной парковкой в ​​Пярну (как через приложение, так и через СМС). На информационном табло указано, что 1 час парковки стоит 1 евро, а сутки - 5 евро. Согласно постановлению правительства города, парковка продолжительностью более двух часов приравнивается к суткам. Я сильно удивился, когда я получил счет в размере 5 евро после превышения двухчасового времени парковки. В информации на стоянке такой цены нет», - говорит Прийт, который также обратился за разъяснениями в городское правительство. 

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