Мужчина, живущий в волости Мярьямаа, решил посетить кинотеатр и припарковал машину на стоянке между центром Пярну и концертным залом Пярну. На информационном табло было написано, что часовая парковка стоит 1 евро, а за парковку более двух часов ему пришлось бы заплатить 5 евро. «Стоянка более двух часов приравнивается к оплате за сутки», - удивляется мужчина. Представитель городской власти говорит, что оплата парковки через мобильное приложение рассчитывает плату за сутки, если автомобиль стоит на парковке непрерывно более двух часов.
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ПЯТЬ ЕВРО ЗА ДВА ЧАСА ⟩ Житель Эстонии возмущен ценами за парковку
Прийт припарковал машину на стоянке, принадлежащей Пярнуской городской управе, недалеко от центра Пярну, чтобы сходить в кинотеатр и посмотреть фильм. Закончив парковку, он увидел, что за чуть более двух часов взимается плата в размере пяти евро, хотя по данным информационного табло можно было бы подумать, что два часа парковки будут стоить два евро. Прийт поделился своей историей в социальной сети на Facebook.