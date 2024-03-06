ПЯТЬ ЕВРО ЗА ДВА ЧАСА ⟩ Житель Эстонии возмущен ценами за парковку

Мужчина, живущий в волости Мярьямаа, решил посетить кинотеатр и припарковал машину на стоянке между центром Пярну и концертным залом Пярну. На информационном табло было написано, что часовая парковка стоит 1 евро, а за парковку более двух часов ему пришлось бы заплатить 5 евро. «Стоянка более двух часов приравнивается к оплате за сутки», - удивляется мужчина. Представитель городской власти говорит, что оплата парковки через мобильное приложение рассчитывает плату за сутки, если автомобиль стоит на парковке непрерывно более двух часов.