ГОРОСКОП НА СЕДЬМОЕ МАРТА ⟩ Для тельцов день может быть не самым простым, а у водолеев благоприятный день для многих дел

Даже люди, чьи взгляды на жизнь различны, могут объединиться для достижения общих целей. Позже наступит период, щедрый на приятные сюрпризы. Стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: они всегда своевременны и точны. Вероятны успехи там, где требуются творческий подход и фантазия.

Овен

Сохранять спокойствие в первой половине дня нелегко. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется. Порой вы переживаете из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы чувствуете себя куда увереннее и понимаете, что скоро добьетесь успеха в важном деле. Тут интуиция не подводит. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Будет шанс реализовать смелые идеи или приблизиться к достижению давно поставленной цели.

Телец

День может быть не самым простым, но вы преодолеете все преграды, возникающие на пути, и проведете его очень плодотворно. Вероятны неожиданные открытия; некоторые Тельцы раньше других получат важную информацию и сумеют этим воспользоваться. Вы не упустите возможность помочь близкому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Вероятны удачные совпадения. Часто благодаря им вам удается решить проблемы, которые других поставили в тупик. В других случаях помогает наблюдательность: вы замечаете то, на что больше никто не обратил внимания.

Близнецы