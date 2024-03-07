Первая половина дня приносит много идей, в том числе таких, которые можно реализовать немедленно. Это отличное время для решения практических задач, поиска ответов на вопросы, в последнее время не дававших покоя. Можно найти союзников, помощников, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА СЕДЬМОЕ МАРТА ⟩ Для тельцов день может быть не самым простым, а у водолеев благоприятный день для многих дел
Даже люди, чьи взгляды на жизнь различны, могут объединиться для достижения общих целей. Позже наступит период, щедрый на приятные сюрпризы. Стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции: они всегда своевременны и точны. Вероятны успехи там, где требуются творческий подход и фантазия.
Овен
Сохранять спокойствие в первой половине дня нелегко. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется. Порой вы переживаете из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы чувствуете себя куда увереннее и понимаете, что скоро добьетесь успеха в важном деле. Тут интуиция не подводит. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Будет шанс реализовать смелые идеи или приблизиться к достижению давно поставленной цели.
Телец
День может быть не самым простым, но вы преодолеете все преграды, возникающие на пути, и проведете его очень плодотворно. Вероятны неожиданные открытия; некоторые Тельцы раньше других получат важную информацию и сумеют этим воспользоваться. Вы не упустите возможность помочь близкому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Вероятны удачные совпадения. Часто благодаря им вам удается решить проблемы, которые других поставили в тупик. В других случаях помогает наблюдательность: вы замечаете то, на что больше никто не обратил внимания.
Близнецы
Не спешите. Решения, принятые на ходу, едва ли будут удачными. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки или заниматься делами, которые важнее для окружающих, чем для вас. Много времени проходит в суете, часто приходится торопиться. Другие в таких ситуациях рассердились бы, а вы сохраняете спокойствие. Можно вернуться к старым планам; есть шанс, что сейчас вы сможете их осуществить. Вторая половина дня благоприятна для встреч в неформальной обстановке. Могут напомнить о себе давние знакомые.
Рак
Благоприятный день, хотя и требующий настойчивости. Не всегда удается быстро получить желаемое, и тут важно не отступить, не бросить начатое. Возможны неожиданные встречи; поначалу они вас очень озадачат, а позже натолкнут на интересные мысли. Стоит прислушаться к людям, которые и прежде давали вам хорошие советы. Вторая половина дня дает шанс вернуться к каким-то старым планам и воплотить их в жизнь. Тут многим Ракам помогают старые и новые друзья. На исходе дня могут напомнить о себе давние знакомые.
Лев
Вряд ли первая половина дня обойдется без переживаний и волнений. Эмоциональный фон будет напряженным, поэтому настроение может часто меняться. Иногда вы так тревожитесь из-за пустяков, что не можете сосредоточиться на делах, требующих внимания. К счастью, рядом есть люди, которые знают, как поддержать вас и поднять настроение. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня многое дается проще, чем раньше. Это подходящее время для встреч, на которых вы возлагаете большие надежды. Некоторые Львы добиваются того, о чем давно мечтали.
Дева
Неплохой день. Вряд ли вам сегодня удастся сдвинуть горы или добиться невозможного, но и потребность в этом едва ли возникнет. С решением реальных задач вы справляетесь отлично. Тут помогают интуиция и знания, полученные раньше. Можно строить планы: вы реально смотрите на вещи и правильно оцениваете свои силы. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы слышали много интересного. Не исключено начало дружеских или романтических отношениях. Полагайтесь на интуицию: она безошибочно подсказывает, кому можно доверять, а от кого стоит держаться подальше.
Весы
Неплохой день. Если вы будете осторожны в делах и постараетесь обращать внимание на все мелкие детали, то не допустите ошибок, осуществите все, что задумали. Часто помогают старые и новые знакомые; подумайте, чем вы могли бы их отблагодарить. Первая половина дня подходит для деловых и личных встреч. Это отличное время для обсуждения любых важных вопросов. Даже если из-за них прежде возникали разногласия, сейчас можно договориться обо всем. Во второй половине дня станет чуть сложнее найти общий язык с окружающими, но вы справитесь.
Скорпион
Благоприятный день, легкий и вдохновляющий. Многие Скорпионы сегодня получат ответы на вопросы, которые давно их тревожили. Не исключен успех в деле, которое прежде казалось очень сложным, почти безнадежным. Если вам потребуются помощники и союзники, вы найдете их без труда. С общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. Порадует встреча с любимым человеком. Вы не только легко находите общий язык, но и можете поговорить о многих вещах, поделиться самыми глубокими переживаниями.
Стрелец
Благоприятный день. Он дает шанс заключить выгодные сделки или решить финансовые вопросы, которые в последнее время тревожили вас и ваших близких. Можно вернуться к каким-то старым идеям: скорее всего, сейчас вы сможете воплотить их в жизнь. Успешно проходят деловые переговоры, не исключено, что вам предложат интересную работу или сотрудничество на очень выгодных условиях. Гармонично складываются личные отношения. Вы не только отлично ладите с близкими, но и часто понимаете их с полуслова, можете догадаться о тайных желаниях и ожиданиях тех, кто вам дорог.
Козерог
Сохраняйте самообладание. Сегодня вам очень пригодится умение принимать взвешенные решения, даже когда окружающие идут на поводу у эмоций и могут наделать глупостей. Самые мудрые из знакомых прислушаются к вашим советам. Остальные позже обратятся за помощью. Не исключены неожиданные визиты, новости, которые поначалу озадачат или заставят волноваться, а потом натолкнут на интересные мысли. День подходит для любых занятий, позволяющих дать волю фантазии или по-иному взглянуть на привычные вещи. Вероятны романтические сюрпризы.
Водолей
Благоприятный день для многих дел, в том числе сложных. Вы отлично справляетесь там, где отступили другие, находите способ преодолеть все преграды, возникающие на пути. Возможны необычные встречи, которые произведут на вас сильное впечатление, натолкнут на интересные мысли. Вторая половина дня подходит для реализации старых планов. Будет шанс добиться успеха там, где вы раньше не рассчитывали на него. Тут пригодятся знания, полученные давным-давно. Вечер обещает приятные встречи и хорошие новости издалека.
Рыбы
Благоприятный день, позволяющий ни о чем особенно не тревожиться. У вас многое получается очень хорошо, даже с делами, которые совсем недавно казались сложными, вы справляетесь отлично. Не исключены удачные совпадения, они натолкнут вас на интересные мысли. Могут измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Удастся оставить в прошлом разногласия и споры, обиды и претензии. Проявите инициативу, у вас все получится. Интуиция наверняка подскажет, как лучше действовать.