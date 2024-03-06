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Сокамерники-педофилы и убийцы Василий Очкаленко и Владимир Бочко хотят выйти на свободу

Кристийна Рейманд
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Василий Очкаленко и Владимир Вочко.
Василий Очкаленко и Владимир Вочко. Фото: Mihkel Maripuu / "Reporter"

Харьюский уездный суд рассматривает дело о досрочном освобождении убийц и педофилов Владимира Бочко и Василия Очкаленко. Если в случае с Бочко суд в среду постановил, что тот не будет освобожден условно-досрочно, то вопрос о возможности освобождения Очкаленко будет рассмотрен только в понедельник. «Это сильно влияет психологически и бередит раны...» - говорит близкий одной из жертв Очкаленко о его возможном освобождении.

 

В начале 1990-х годов город Хаапсалу терроризировал убийца Василий Очкаленко, который насиловал и убивал местных девочек. Изначально убийцу приговорили к смертной казни, позже заменив ее пожизненным заключением.

Сейчас Очкаленко жаждет снова оказаться на свободе. Впервые он подал прошение об освобождении еще в 2019 году, но до сих пор попытки убийцы детей выйти на свободу не увенчались успехом.

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