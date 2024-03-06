Сокамерники-педофилы и убийцы Василий Очкаленко и Владимир Бочко хотят выйти на свободу

Харьюский уездный суд рассматривает дело о досрочном освобождении убийц и педофилов Владимира Бочко и Василия Очкаленко. Если в случае с Бочко суд в среду постановил, что тот не будет освобожден условно-досрочно, то вопрос о возможности освобождения Очкаленко будет рассмотрен только в понедельник. «Это сильно влияет психологически и бередит раны...» - говорит близкий одной из жертв Очкаленко о его возможном освобождении.