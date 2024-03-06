Харьюский уездный суд рассматривает дело о досрочном освобождении убийц и педофилов Владимира Бочко и Василия Очкаленко. Если в случае с Бочко суд в среду постановил, что тот не будет освобожден условно-досрочно, то вопрос о возможности освобождения Очкаленко будет рассмотрен только в понедельник. «Это сильно влияет психологически и бередит раны...» - говорит близкий одной из жертв Очкаленко о его возможном освобождении.
Для подписчиков
Сокамерники-педофилы и убийцы Василий Очкаленко и Владимир Бочко хотят выйти на свободу
В начале 1990-х годов город Хаапсалу терроризировал убийца Василий Очкаленко, который насиловал и убивал местных девочек. Изначально убийцу приговорили к смертной казни, позже заменив ее пожизненным заключением.