6 марта - Всемирный день женского платья. И именно в этот день в парке Fahle собрались женщины-журналисты, чтобы принять участие в проекте «Платье мечты». «Маму в течение этого месяца никто не видел и не слышал. Она вязала платье на дежурствах в ординаторской, когда были свободные минуты!» - поделилась одна из участниц тем, как создавалось ее платье мечты. Смотрите фото и видео!
ВИДЕО И ФОТО ⟩ Сколько стоит платье мечты? Столичные журналистки блеснули уникальными нарядами
Организаторы мероприятия - журналистка радио 4 Екатерина Вайзер и корреспондент «Новости в 7» Лиана Турпакова - рассказали, что идея создать проект «Платье мечты» возникла спонтанно.
«Одним прекрасным вечером делать было нечего, и я листала Facebook, Instagram и смотрела фотографии красивых платьев. И тут у меня родилась идея предложить женщинам создать их платье мечты», - рассказала Турпакова. Своей идеей она поделилась с Екатериной Вайзер, вместе с которой они разослали необычное предложение участницам.
«Мы представили, что если мы сейчас будем рассылать приглашения всем подружкам, то мы не закончим к Новому году. Мы решили сузить круг и, поскольку наша жизнь связана со СМИ, пригласили поучаствовать журналисток», - говорит Вайзер.
В мероприятии приняла участие корреспондент «Новости в 7» Анна-Мария Оуэртани. Для создания своего платья мечты она обратилась за помощью к дизайнеру-модельеру Елене Хейнсаар. «Платье создавалось в довольно экстремальных условиях, буквально за неделю. Все проходило четко, быстро, было две примерки, и я поняла, что да - это оно, это платье моей мечты!» - делится эмоциями Анна-Мария.
Идею для своего платья Анна-Мария нашла на платформе Pinterest. «Там я увидела точно такое же красное платье, но только из атласной ткани. Его фотография давно была у меня сохранена. И когда Лиана сообщила об этом проекте, я поняла, что здесь я смогу воплотить свою мечту в жизнь».
Светлана Карабут, руководитель портала Limon.ee, тоже стала одной из добровольцев и продемонстрировала сегодня свое платье мечты.
«Создатель этого платья - моя мама. Вы сейчас подумаете, что это рукодельница какая-то, а это врач анестезиолог, которая много-много лет вяжет детские игрушки, какие-то кофточки своим внукам. Я решила, что единственное платье, которое я действительно хотела в своем гардеробе, было бы сделанное мамиными руками», - раскрыла она личность своей «феи крестной».
Светлана призналась, что уговаривать мать долго не пришлось, и уже через месяц состоялась первая примерка. «Платье очень теплое, и я не понимаю, что греет больше: мамины руки или альпака», - улыбается она.
Участницы и организаторы проекта рассказали, куда еще планируют надеть свое платье мечты. «В таком можно и на президентский прием, и даже под венец!» - сказала Карабут. Анна-Мария же мечтает попасть на красную дорожку и блеснуть своим уникальным платьем. Вайзер уже знает, что наденет платье на предстоящее мероприятие - бранч в стиле Chanel. А Турпакова призналась, что будет носить свое платье мечты дома.
О чем еще рассказали организаторы и участницы проекта «Платье мечты», смотрите в видео!