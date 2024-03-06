ВИДЕО И ФОТО ⟩ Сколько стоит платье мечты? Столичные журналистки блеснули уникальными нарядами

Организаторы мероприятия - журналистка радио 4 Екатерина Вайзер и корреспондент «Новости в 7» Лиана Турпакова - рассказали, что идея создать проект «Платье мечты» возникла спонтанно.

«Одним прекрасным вечером делать было нечего, и я листала Facebook, Instagram и смотрела фотографии красивых платьев. И тут у меня родилась идея предложить женщинам создать их платье мечты», - рассказала Турпакова. Своей идеей она поделилась с Екатериной Вайзер, вместе с которой они разослали необычное предложение участницам.

«Мы представили, что если мы сейчас будем рассылать приглашения всем подружкам, то мы не закончим к Новому году. Мы решили сузить круг и, поскольку наша жизнь связана со СМИ, пригласили поучаствовать журналисток», - говорит Вайзер.

В мероприятии приняла участие корреспондент «Новости в 7» Анна-Мария Оуэртани. Для создания своего платья мечты она обратилась за помощью к дизайнеру-модельеру Елене Хейнсаар. «Платье создавалось в довольно экстремальных условиях, буквально за неделю. Все проходило четко, быстро, было две примерки, и я поняла, что да - это оно, это платье моей мечты!» - делится эмоциями Анна-Мария.

Идею для своего платья Анна-Мария нашла на платформе Pinterest. «Там я увидела точно такое же красное платье, но только из атласной ткани. Его фотография давно была у меня сохранена. И когда Лиана сообщила об этом проекте, я поняла, что здесь я смогу воплотить свою мечту в жизнь».