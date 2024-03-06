«Вернусь – скажу, что думаю»: Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову

Ранее российский исполнитель Стас Михайлов заявил, что успешным людям якобы вообще никогда нельзя критиковать родную страну. С его слов, артисты, которые перестают это понимать, исчезают как личности. «Простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», - цитирует Михайлова The Voice Mag.

На это в своих соцсетях отреагировала Алла Борисовна:

«Стасик Михайлов, что с тобой? Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да, я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас: "Му*ак ты, Стасик!"» - с улыбкой сказала Примадонна на видео в Instagram.

Напомним, 3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню супруги: «Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева». В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.

После начала войны Максим Галкин неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло его в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранных агентов». После Алла Пугачева сделала заявление: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем». Супруги после начала войны в Украине вместе с детьми в России не проживают.