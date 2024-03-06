Ср, 6.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ «Отпуск, увидимся в апреле!» эстонский певец отправился отдыхать с семьей на райский остров

Limon.ee
Copy
Керли Кивилаан и Карл-Эрик Таукар.
Керли Кивилаан и Карл-Эрик Таукар. Фото: Raul Mee / Mollusk Media

Карл-Эрик Таукар взял отпуск и отправился на райский остров со своей спутницей жизни и маленьким сыном. «Мальчики здесь», – радостно объявляет Керли Кивилаан в социальных сетях и раскрывает место, где семья планирует провести месячный отпуск, пишет Elu24.

Музыкант Карл-Эрик Таукар cообщил в социальных сетях, что уходит на месяц в отпуск вместе со своей спутницей жизни Керли Кивилаане и маленьким сыном.

«Отпустк, увидимся 05.04», – написал Таукар на видео, опубликованном в его истории в Instagram. Полет с ребенком, которому скоро исполнится год – дело сложное, поэтому семья решила полететь до места назначения бизнес-классом Finnair. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх