Карл-Эрик Таукар взял отпуск и отправился на райский остров со своей спутницей жизни и маленьким сыном. «Мальчики здесь», – радостно объявляет Керли Кивилаан в социальных сетях и раскрывает место, где семья планирует провести месячный отпуск, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ «Отпуск, увидимся в апреле!» эстонский певец отправился отдыхать с семьей на райский остров
Музыкант Карл-Эрик Таукар cообщил в социальных сетях, что уходит на месяц в отпуск вместе со своей спутницей жизни Керли Кивилаане и маленьким сыном.