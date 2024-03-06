ФОТО ⟩ «Отпуск, увидимся в апреле!» эстонский певец отправился отдыхать с семьей на райский остров

Карл-Эрик Таукар взял отпуск и отправился на райский остров со своей спутницей жизни и маленьким сыном. «Мальчики здесь», – радостно объявляет Керли Кивилаан в социальных сетях и раскрывает место, где семья планирует провести месячный отпуск, пишет Elu24.