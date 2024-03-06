«Это станет последней каплей»: жена Джастина Тимберлейка переживает из-за его турне

Тимберлейк собирается отправиться в турне для продвижения своего нового альбома. И жена волнуется о том, что может произойти, пока супруги будут в разлуке.

Источники сообщают Us Weekly, что сейчас в отношениях Тимберлейка и Бил все хорошо. Однако все может измениться, если певец еще раз выйдет за пределы дозволенного. «Они преуспевают как пара», – сообщил инсайдер, добавив, что Джессика по понятным причинам нервничает из-за того, что турне повлияет на их отношения в будущем.

«Джессика немного волнуется по поводу тура. Если с Джастином случится еще один инцидент, это станет последней каплей для Джессики», – сообщил источник.

Между тем Джастин Тимберлейк, как известно, оказался в эпицентре скандала из-за своих отношений. Кроме обвинений в том, что он плохо относился к бывшей девушке Бритни Спирс и изменял ей, его также обвиняли в измене бывшей девушке Кэмерон Диас.

Кроме того, Тимберлейк шокировал поклонников, когда был замечен держащим за руку бывшую партнершу по фильму Алишу Уэйнрайт в Новом Орлеане. Тогда он уже был женат на Джессике Бил. Позже певец публично попросил прощения за свое поведение. Однако, похоже, несколько скандалов повлияли на его брак.

Только время покажет, сможет ли семья сохранить свою связь во время тура Тимберлейка. Однако поклонники супругов болеют за то, чтобы они вместе прошли через этот сложный период.