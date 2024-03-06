Потерянные сокровища: парень достал со дна озера коллекцию ценных вещей и украшений

25-летний аквалангист Дарик Лангос из Порт-Баррингтона (США) зарабатывает на жизнь тем, что с помощью металлоискателя достает потерянные вещи из озера в штате Индиана. Во время своих погружений он обнаружил около 200 смарт-часов Apple. Об этом пишет издание Shaw Local.

Американец признается, что также часто находит смартфоны, аксессуары, в частности кольца и другие ювелирные украшения.

«Это хорошо оплачиваемая работа, но очень нишевая. Я не беру денег, если не могу найти», - рассказывает парень.

Свои навыки Дарик оттачивал еще с детства, получив сертификат аквалангиста в 10 лет, а свой первый металлоискатель - в 11. С тех пор его страсть к этому хобби только возросла, а оборудование стало более совершенным.

«Модель, которой я пользуюсь сейчас, способна обнаруживать металл под водой на глубине до 15 метров. Для меня это стало переломным моментом», - делится Лангос.

За годы погружений молодой предприниматель собрал немалую коллекцию находок. Среди них - десятки смартфонов, сотни колец, сережек, охотничьих ножей и даже пистолетов.

Однако чаще всего аквалангист достает из воды именно смарт-часы Apple Watch. Почти все они в рабочем состоянии и с оригинальными ремешками от производителя.

«Со спортивными лентами, ведь они не держатся в воде», - объясняет он, советуя владельцам Apple Watch покупать более прочные ремешки для своих устройств.

По словам Дарика, из-за сложной системы блокировки «умные» часы трудно вернуть владельцам. Да и мобильные операторы в основном не заинтересованы в посредничестве.

Однако парень не намерен продавать найденные им вещи и надеется вернуть их законным владельцам, в частности с помощью социальных сетей.