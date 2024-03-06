Принца Гарри догнали события лета 2012 года, которые он предпочел бы забыть. Бывшая стриптизерша, 52-летняя Кэрри Роял, пригрозила слить его пикантные фото с вечеринки в номере отеля Wynn. Одно из таких фото, где обнаженного члена королевской семьи обнимает едва одетая женщина, были опубликованы The Sun и вызвали грандиозный скандал. В беседе с таблоидом модель OnlyFans спустя почти 12 лет утверждает, что у нее есть более откровенные кадры, пишет Фокус.
ФОТО ⟩ «Люди будут шокированы»: бывшая стриптизерша рассказала о компромате на принца Гарри
«У меня есть несколько хороших фотографий, где он в хорошем состоянии. Эти фотографии никогда не публиковались. У меня есть фотографии у бассейна, сделанные до ночи, и снимки Гарри в желтой одежде. Люди будут шокированы ими», - заявляет она.
Кэрри не понравилось, что в своих мемуарах «Запасной» принц проигнорировал ее.
«Я немного злюсь из-за того, что меня проигнорировали в его книге. Он многое пропустил той ночью. Я удивлена, что он помнит чье-то имя, потому что он был сильно пьян, но он мог бы рассказать о тех немногих вещах, которые произошли между нами, но он это совершенно упустил», - откровенничает модель. Роял добавила, что Гарри был «сумасшедшим» и «спонтанным» и теперь показывает «противоположную сторону» своего прежнего «я».
Ранее Кэрри уже пыталась монетизировать тот вечер в лос-анжелесском отеле. Она выставила на аукцион пару черных трусов, которые, по ее словам, принц Гарри сорвал с себя во время своего печально известного стриптиз-шоу. Женщина утверждала, что была в комнате с принцем, когда он якобы играл обнаженным на воздушной гитаре с кием на бис, а также пел «Beat It» Майкла Джексона и прикрывал свое мужское достоинство перчаткой.
Стриптизерша утверждала, что принц подарил ей нижнее белье на память, когда она покидала шумную вечеринку.
«Когда он тусовался в Вегасе, все любили его и его чувство веселья. По крайней мере, эти трусы - напоминание о том, каким он был… когда Гарри был веселым принцем. Жаль, что он сейчас такой напыщенный и серьезный. Даже будучи женатым отцом двоих детей, ему все равно время от времени приходится распускать волосы - в любом случае, то, что от них осталось», - говорила Кэрри.
Скандальные снимки принца попали в сеть в июле 2012 года. В первом кадре 27-летний Гарри стоит, прикрывая интимные места руками. За ним прячется обнаженная девушка. Пара находится перед телевизором, при этом принц повернул голову к своей спутнице. На втором снимке брат Уильяма вместе с некой красоткой расположились у бильярдного стола. Гарри обнимает девушку сзади, демонстрируя фотографу пятую точку. В руках принц держит кий.
По данным портала, опубликовавшего снимки, принц и его друзья встретили девушек в баре отеля, а затем пригласили их в номер. Компания играла в бильярд на раздевание. По всей видимости, принц играл плохо.
После скандала Гарри получил строгий выговор от командования ВВС Соединенного Королевства, где он служил вертолетчиком, его бросила девушка Крессинда Бонэ, а в довершение ко всему Елизавета II отложила возведение внука в члены Ордена Подвязки на неопределенный срок. Королева посчитала, что «еще не пришло время» для того, чтобы высший рыцарский орден Великобритании принял непутевого принца в свои ряды.
В Кларенс-хаусе подтвердили подлинность снимков и пообещали разобраться с неподобающим поведение Гарри, однако попросили проявить уважение к личной жизни наследника престола, поскольку фото, очевидно, были сделаны без его ведома.