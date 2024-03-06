ФОТО ⟩ «Люди будут шокированы»: бывшая стриптизерша рассказала о компромате на принца Гарри

Стриптизерша утверждала, что принц подарил ей нижнее белье на память, когда она покидала шумную вечеринку.

«Когда он тусовался в Вегасе, все любили его и его чувство веселья. По крайней мере, эти трусы - напоминание о том, каким он был… когда Гарри был веселым принцем. Жаль, что он сейчас такой напыщенный и серьезный. Даже будучи женатым отцом двоих детей, ему все равно время от времени приходится распускать волосы - в любом случае, то, что от них осталось», - говорила Кэрри.

Скандальные снимки принца попали в сеть в июле 2012 года. В первом кадре 27-летний Гарри стоит, прикрывая интимные места руками. За ним прячется обнаженная девушка. Пара находится перед телевизором, при этом принц повернул голову к своей спутнице. На втором снимке брат Уильяма вместе с некой красоткой расположились у бильярдного стола. Гарри обнимает девушку сзади, демонстрируя фотографу пятую точку. В руках принц держит кий.

По данным портала, опубликовавшего снимки, принц и его друзья встретили девушек в баре отеля, а затем пригласили их в номер. Компания играла в бильярд на раздевание. По всей видимости, принц играл плохо.

После скандала Гарри получил строгий выговор от командования ВВС Соединенного Королевства, где он служил вертолетчиком, его бросила девушка Крессинда Бонэ, а в довершение ко всему Елизавета II отложила возведение внука в члены Ордена Подвязки на неопределенный срок. Королева посчитала, что «еще не пришло время» для того, чтобы высший рыцарский орден Великобритании принял непутевого принца в свои ряды.

В Кларенс-хаусе подтвердили подлинность снимков и пообещали разобраться с неподобающим поведение Гарри, однако попросили проявить уважение к личной жизни наследника престола, поскольку фото, очевидно, были сделаны без его ведома.