Сериал «Сумерки» будет не таким, как все себе представляли

Слухи о том, что «Сумерки», как и ранее «Гарри Поттер», будут перезапущены, появились ещё в прошлом году. В Сети решили, что новый сериал, как и предыдущая франшиза с участием Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, будет игровым - и даже начали представлять, кто мог бы сыграть роли главных героев: Беллы и Эдварда. Однако создатели сериала сразу приняли решение делать перезапуск анимационным.

Так, режиссер первых «Сумерек» Кэтрин Хардвик заявляла, что в качестве идеальных Беллы и Эдварда она видит актрису из сериала «Уэнсдэй» Дженну Ортегу и звезду сериала «Эйфория» и фильма «Солтберн» Джейкоба Элорди. Пользователям Сети эта идея не понравилась: у актеров очень большая разница в росте (рост Элорди - 198 см, а Ортеги - 155 см), в связи с чем, по мнению многих, вместе они будут смотреться совсем не гармонично. Впрочем, самого Паттинсона, который в итоге сыграл Эдварда, на эту роль брать не хотели: создатели фильма решили, что он выглядит слишком неопрятно.

С 2008 по 2012 год вышли пять полнометражных фильмов по романам Стефани Майер о любви девушки и вампира, которые стали культовыми в поп-культуре, а их общие кассовые сборы превысили 3,4 миллиарда долларов по всему миру. Главные роли в фильмах исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, после этого актеры стали известны по всему миру.