Блогерша Кристина Пяртельпоэг ответила фанатам в социальных сетях на их вопросы. Один фаната интересовался примирением Пяртельпоэг с ее бывшим мужем Сиймом, пишет Elu24.
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«Бывают дни, когда я просто...» Эстонская звезда Кристина Пяртельпоэг о бывшем муже
В феврале прошлого года Кристина Пяртельпоэг удивила поклонников своим заявлением о том, что ее брак с отцом дочери Сиймой распался. «Мы с Сиймом разводимся, мне так странно говорить об этом вслух», – заявила Кристина 1 февраля 2023 года.