«Бывают дни, когда я просто...» Эстонская звезда Кристина Пяртельпоэг о бывшем муже

В феврале прошлого года Кристина Пяртельпоэг удивила поклонников своим заявлением о том, что ее брак с отцом дочери Сиймой распался. «Мы с Сиймом разводимся, мне так странно говорить об этом вслух», – заявила Кристина 1 февраля 2023 года.

Кристина подтвердила, что они мирно расстаются после двух лет брака. «Мы вместе пришли к решению, что наш брак больше не может существовать, и я ничего не могу с этим сделать. Сийм не публичный человек, и наши отношения никогда не выставлялись на публику... Я скорее держала их в секрете», – описала тогда ситуацию Кристина.