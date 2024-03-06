ФОТО ⟩ Беременная Джамала в изысканном платье показала округлившийся животик

Она опубликовала на своей странице в инстаграме несколько снимков, на которых позирует в элегантном платье украинского бренда, изысканных украшениях и со стильной прической. Платье подчеркивает заметно округлившийся животик певицы.

«Истории можно петь. А еще истории можно воплощать в виде украшений. Люблю. Берегите себя», – коротко прокомментировала фотографии Джамала.

В комментариях поклонники артистки засыпали ее комплиментами, пишут, что беременность ей очень идет и делает еще более женственной. А также они пытаются угадать пол ребенка. Большинство склоняется к тому, что будет третий мальчик.

«Снова мальчик? Говорят, девочка, уносит во время беременности мамину красоту, а Вы – красивая».

«Красивая невероятно, у Вас будет еще один мальчик!!!», – пишут в комментариях.

Напомним, о третьей беременности Джамала объявила во время национального отбора на «Евровидение». Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым певица воспитывает двух сыновей – пятилетний Эмир-Рахман и трехлетний Селим-Гирай.