СТОИТ ЛИ ОТМЕНИТЬ 8 МАРТА? ⟩ Известные женщины Эстонии рассказали, как относятся к Женскому дню

Дизайнер Оксана Тандит 8 марта будет в Тарту на лекциях по теме «Инновации в формировании экономической политики» в магистратуре Тартуского университета.

«В 49 лет снова за парту - это лучший подарок, который я себе сделала в начале нового года», - отмечает Тандит.

Дизайнер говорит, что если вспомнить историю рождения этой традиции, то это именно борьба женщин за равноправие, эмансипацию и возможность на всех уровнях участвовать не только в жизни семьи, но и в жизни страны на всех уровнях. «Поэтому качественное образование - необходимый фундамент и лучшая инвестиция в ваше будущее,» - считает Оксана Тандит.

Модельер Оксана Тандит Фото: Из личного архива

Актриса Русского театра Эстонии и преподаватель по технике речи Марина Малова может сказать однозначно - да, она отмечает праздник 8 марта. «Во-первых, чем больше хороших эмоций в наше непростое время, тем лучше. А во-вторых, мне кажется, что именно 8 марта любая женщина может почувствовать себя в первую очередь женщиной», - говорит Малова.

Актриса не считает, что в нашем обществе роль женщины как-то сильно принижают, или что мужчины весь оставшийся год проявляют к женщинам слишком мало внимания и уважения. «Бешеный жизненный ритм часто не позволяет нам просто побыть женщинами. Знаете, как в старинных рыцарских романах, когда весь мир у твоих ног. А иногда этого очень не хватает. И особенно весной», - говорит Марина Малова.