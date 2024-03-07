Уже завтра, 8 марта, в Эстонии будут отмечать Международный женский день. Мы решили узнать у известных женщин нашей страны, как они относятся к этому дню, к его корням и не считают ли, что 8 марта давно пора отменить.
СТОИТ ЛИ ОТМЕНИТЬ 8 МАРТА? ⟩ Известные женщины Эстонии рассказали, как относятся к Женскому дню
Дизайнер Оксана Тандит 8 марта будет в Тарту на лекциях по теме «Инновации в формировании экономической политики» в магистратуре Тартуского университета.
«В 49 лет снова за парту - это лучший подарок, который я себе сделала в начале нового года», - отмечает Тандит.
Дизайнер говорит, что если вспомнить историю рождения этой традиции, то это именно борьба женщин за равноправие, эмансипацию и возможность на всех уровнях участвовать не только в жизни семьи, но и в жизни страны на всех уровнях. «Поэтому качественное образование - необходимый фундамент и лучшая инвестиция в ваше будущее,» - считает Оксана Тандит.
Актриса Русского театра Эстонии и преподаватель по технике речи Марина Малова может сказать однозначно - да, она отмечает праздник 8 марта. «Во-первых, чем больше хороших эмоций в наше непростое время, тем лучше. А во-вторых, мне кажется, что именно 8 марта любая женщина может почувствовать себя в первую очередь женщиной», - говорит Малова.
Актриса не считает, что в нашем обществе роль женщины как-то сильно принижают, или что мужчины весь оставшийся год проявляют к женщинам слишком мало внимания и уважения. «Бешеный жизненный ритм часто не позволяет нам просто побыть женщинами. Знаете, как в старинных рыцарских романах, когда весь мир у твоих ног. А иногда этого очень не хватает. И особенно весной», - говорит Марина Малова.
«Мне кажется, что 8 марта - это хороший повод сделать передышку, сбросить на мгновение груз ответственности - за работу, за семью - и в полной мере почувствовать, наконец, свою значимость. Ну и опять же, атмосфера праздника и хорошие эмоции в любом их виде и проявлении - разве это не здорово?» - призывает актриса Русского театра отмечать этот весенний праздник.
Поэтесса Олеся Балакирева в преддверии Женского дня сделала публикацию на своей странице, в которой отметила, что не считает правильным, когда 8 марта женщины поздравляют других женщин.
«Каждый год меня удивляет и печалит, когда "баба бабу поздравляет". Простите, если грубо. Женщин поздравляют Мужчины! С детства в этот день мы поздравляли мам, бабушек, учительниц, старших женщин, а нас - девочек - уже поздравляли наши мальчики в классе, папы и так далее. Запомните, мои дорогие, мужчина априори первый! Он главный в семье, добытчик и защитник!» - считает поэтесса.
Она отмечает, что при поздравлении молодожен, имя мужчины пишется первым, а вторым имя женщины. «Мужчин и так мало, так может не будем сами "стричь их мудэ", чтобы себе повесить, а оставим мужскую роль мужчинам?» - призывает Олеся Балакирева, добавив, что сама она любит, когда ей дарят живые цветы, а не картинки из Интернета.
Поэтесса также рассказала Limon.ee, что 8 марта не отмечает. «Отмечать это значить праздновать? Нет, специально не отмечаю. День как день, только цветочный день в руках уважающих меня мужчин из моего окружения», - говорит Балакирева.
Для поэтессы 8 марта значит начало женской весны, когда в воздухе пахнет весенним счастьем без повода. При этом Балакирева не согласна с тем, что 8 марта - пережиток прошлого.
«Тогда и людей, рожденных в прошлом веке тоже считать таковыми и нужно "отменить"? 8 Марта был, есть и будет наш Женский день. Можно любую девочку, девушку, женщину мужчинам поздравить вне зависимости от того, кто она, родила или нет. Все равны и все могут получить внимание», - считает поэтесса.
Балакирева добавила, что 8 марта отмечается церковный праздник - День святой Матронушки Московской, которую она очень любит. «Поэтому люблю этот день вдвойне!» - говорит она.
Для певицы IVI 8 марта - это особенный день, который она всегда отмечает, уделяя время подругам. «Мужчины, конечно, поздравляют, но я считаю, что в этот день важно баловать себя и наслаждаться женской энергией», - говорит Виктория (настоящее имя певицы - прим.ред.).
«Для меня 8 марта - это не просто праздник, а повод встретиться с подругами, нарядится, собраться в самом красивом ресторане города и, как говорится, пускай весь мир подождет», - признается певица.
Ivi отмечает, что ни в коем случае не считает этот праздник пережитком прошлого: «Наоборот, 8 марта для меня - это день, который мы отмечаем с еще большим размахом, чем Рождество».