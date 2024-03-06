Ср, 6.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Крафтовое пиво от всемирно известного британского режиссера скоро появится в Эстонии

Кристийна Рейманд
Copy
Фото: SWNS / SWNS / Scanpix

Пиво, произведенное на пивоварне кинорежиссера Гая Ричи, скоро можно будет попробовать в парке иглу в Ноблесснере и в ресторане Oiu. «Впервые мы собираемся экспортировать пиво, и начнем с Эстонии», - говорит британский режиссер в приветственном видео.

Оказывается, британский кинорежиссер Гай Ричи занимается не только производством блокбастеров, но и пивоварением, и у 55-летнего режиссера дома есть небольшая пивоварня.

Хотя он никогда раньше не занимался экспортом крафтового пива, Эстония стала первым местом за пределами Англии, где можно будет попробовать крафтовое пиво от Ричи.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх