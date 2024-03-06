Пиво, произведенное на пивоварне кинорежиссера Гая Ричи, скоро можно будет попробовать в парке иглу в Ноблесснере и в ресторане Oiu. «Впервые мы собираемся экспортировать пиво, и начнем с Эстонии», - говорит британский режиссер в приветственном видео.
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Крафтовое пиво от всемирно известного британского режиссера скоро появится в Эстонии
Оказывается, британский кинорежиссер Гай Ричи занимается не только производством блокбастеров, но и пивоварением, и у 55-летнего режиссера дома есть небольшая пивоварня.