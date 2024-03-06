Фанаты в восторге: Хейли Бибер стала лицом новой коллекции Victoria's Secret и опубликовала снимки в купальнике

Пятнадцать лет назад сотрудничество с Victoria's Secret было отличной строчкой в резюме. Позже аудитория утратила доверие к бренду, поскольку он много лет пропагандировал слишком нереалистичные формы, а миллионы девушек по всему миру считали, что им нужно быть такими и никакими больше.