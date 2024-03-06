Пятнадцать лет назад сотрудничество с Victoria's Secret было отличной строчкой в резюме. Позже аудитория утратила доверие к бренду, поскольку он много лет пропагандировал слишком нереалистичные формы, а миллионы девушек по всему миру считали, что им нужно быть такими и никакими больше.
Фанаты в восторге: Хейли Бибер стала лицом новой коллекции Victoria's Secret и опубликовала снимки в купальнике
Впрочем, компании удалось реабилитироваться. Создав пару-тройку коллабораций с моделями пышных форм, до руководства наконец дошло: восторг у современной аудитории вызывают не 90/60/90.
Последней, кого клиенты Victoria's Secret забросали комплиментами, стала Хейли Бибер. Модель выбрали лицом новой коллекции купальников. На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с fashion-съемки и вряд ли ожидала, что ее начнут благодарить.
«Наконец-то нам показывают женщин с нормальным телом», - написала поклонница. «Естественная красота», - добавила другая. «Это вдохновляет любить себя», - высказалась третья.
Смотрите фото!