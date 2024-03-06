Продолжение празднования Женского дня: в Таллинне вновь пройдет модный «Девичник»

В этот раз тема мероприятия «Как использовать одежду для максимального самовыражения и достижения своих целей». Анастасия Тылнер расскажет про магию деталей любого образа и как выглядеть так, чтобы максимально быстро достигать поставленных целей с помощью внешнего вида.

Также, приглашенным спикером будет Марина Малова - актриса Русского Театра Эстонии и преподаватель по технике речи, которая поделится секретами, как голос и манеру речи сделать частью своего имиджа.

В перерыве, у гостей в рамках EXPO есть возможность познакомиться с местными и международными брендами косметики, десертов, предметов декора, модных аксессуаров и так далее.

Вас ждет просекко, закуски, DJ, фотограф и фото-зона, видеограф, розыгрыши призов и подарки всем гостям!

Мероприятие пройдет 9 марта с 15-20:00 (лекции закончатся около 19:00) в Kultuurikatel.