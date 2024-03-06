СЮРПРИЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН ⟩ 8 марта «Танцевальный рай» в Таллинне будет горячее, чем обычно

Уже в эту пятницу Music Factory приглашает в Hilton Park Olympic Casino на яркую вечеринку года. В эту ночь каждый гость станет участником сразу двух особенных событий: празднования 15-летия «Танцевального рая» и Международного Женского Дня!

Вас ждет настоящий парад ди-джеев: впервые на одной сцене соберутся все резиденты вечеринки «Танцевальный рай», включая легендарных DJ Den Karabljoff, DJ Sonic, DJ Milovanov, DJ Valentine Black, а также DJ Bell и DJ Peterson! Вас ждет настоящий музыкальный экстаз - любимые новые и старые треки, заставят вас танцевать до утра.

Вечер будет наполнен мужской харизмой и грацией красивых женских тел:

Чувственную элегантность и пластику продемонстрирует лучшая в Эстонии танцовщица на пилоне Даша Худи (тренер, хореограф, победитель международных соревнований в Европе), а будоражащие воображение акробатические трюки на пилоне исполнят Елизавета Садовникова и Кристина Каск (чемпионки Эстонии, призеры чемпионата мира, тренера по воздушной акробатике)!

Незабываемым подарком для женщин на 8 Марта станет мужское танцевальное шоу в стиле Magic Mike («Супер Майк»). Яркое выступление горячих мужчин погрузит вас в мир страсти и желаний.

Феерии вечеру добавит экстравагантное выступление модерн-кабаре Empire Show и обворожительных танцовщиц гоу-гоу!

Праздничный торт, сюрпризы, спецэффекты, воздушные шары, необыкновенные декорации, море красоты и эмоций – все это атмосфера волшебного праздника в честь юбилея вечеринки и Международного Женского Дня.

Врата в рай распахнутся в 23:00. В честь юбилея стоимость билета всего 15 евро! Забронировать VIP-столик можно по телефону (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee. Дресс-код: вечерняя одежда. Дополнительную информацию и билеты ищите ЗДЕСЬ! Не пропустите самое яркое событие года!