Сильвия Ильвес рассказала о переезде: «Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала»

В начале февраля Сильвия Ильвес объявила, что ей и ее семье придется съехать из своей пятикомнатной съемной квартиры. «Я уже давно чувствовала, что хочу двигаться дальше, поэтому новость о том, что мне придется съехать, не стала для меня неприятным сюрпризом», - сказала она. Музыкант планировала освободить квартиру к 1 марта, хотя могла бы остаться там до 1 апреля.