Виолончелистка Сильвия Ильвес обосновалась в своем новом доме в центре Таллинна. Однако переезд оказался более сложным, чем она предполагала вначале. «Мне потребовалось два или три дня, чтобы перевезти вещи. Поскольку я не смогла нанять грузчиков, я делала все сама и повредила спину», - рассказывает она порталу Elu24.
Для подписчиков
Сильвия Ильвес рассказала о переезде: «Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала»
В начале февраля Сильвия Ильвес объявила, что ей и ее семье придется съехать из своей пятикомнатной съемной квартиры. «Я уже давно чувствовала, что хочу двигаться дальше, поэтому новость о том, что мне придется съехать, не стала для меня неприятным сюрпризом», - сказала она. Музыкант планировала освободить квартиру к 1 марта, хотя могла бы остаться там до 1 апреля.