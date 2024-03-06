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Сильвия Ильвес рассказала о переезде: «Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала»

Трийн Роос
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Kristo Puhm

Виолончелистка Сильвия Ильвес обосновалась в своем новом доме в центре Таллинна. Однако переезд оказался более сложным, чем она предполагала вначале. «Мне потребовалось два или три дня, чтобы перевезти вещи. Поскольку я не смогла нанять грузчиков, я делала все сама и повредила спину», - рассказывает она порталу Elu24.

В начале февраля Сильвия Ильвес объявила, что ей и ее семье придется съехать из своей пятикомнатной съемной квартиры. «Я уже давно чувствовала, что хочу двигаться дальше, поэтому новость о том, что мне придется съехать, не стала для меня неприятным сюрпризом», - сказала она. Музыкант планировала освободить квартиру к 1 марта, хотя могла бы остаться там до 1 апреля.

«Я понемногу начинаю понимать. Этот переезд оказался гораздо сложнее, чем я думала», - рассказала Ильвес изданию Elu24. «Мне понадобилось два или три дня, чтобы перевезти вещи. Поскольку я не смогла нанять грузчиков, я делала все сама и повредила спину. Два дня я не могла играть на фортепиано», - рассказывает она.

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