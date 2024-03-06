Скандальная эстонская светская львица изменила свою внешность: «Мне не нужно ни перед кем оправдываться»

«Помогите, такие естественные и красивые, я не могу!», - пишет Бригитте Сюзанне Хунт в Instagram. В своем блоге она подробно пишет о том, что хочет быть честной со своими подписчиками, поэтому признается, что делала инъекции в губы.

В своем блоге Хунт пишет, что вообще не планировала увеличивать губы, потому что не чувствовала в этом необходимости. Однако она утверждает, что у нее всю жизнь была проблема с сухими губами и что подруги и последователи рекомендовали ей филлеры. Также в своем блоге она подчеркнула, что делает инъекции не для увеличения, а для увлажнения.