Скандальная эстонская светская львица изменила свою внешность: «Мне не нужно ни перед кем оправдываться»

В своем блоге Хунт пишет, что хочет быть предельно честной со своими подписчиками, поэтому она прямо говорит, что ей сделали инъекцию в губы, пишет Elu24.
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«Помогите, такие естественные и красивые, я не могу!», - пишет Бригитте Сюзанне Хунт в Instagram. В своем блоге она подробно пишет о том, что хочет быть честной со своими подписчиками, поэтому признается, что делала инъекции в губы.