ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Молния ударила в пассажирский Boeing: на борту находилось 500 человек

В Канаде сняли момент удара молнии по Boeing 777-300, который взлетал в международном аэропорту Ванкувера и направлялся в аэропорт «Хитроу» в Лондоне. На борту самолета находилось 500 пассажиров. О деталях инцидента рассказали на канадском портале City News Everywere.

В статье указывается, что видео опубликовал 19-летний начинающий пилот Итан Уэст. Дата инцидента - 3 марта, около 19:30 (по местному времени). По словам Итана, в тот день он решил прийти в аэропорт Ванкувера, чтобы понаблюдать как стартует Boeing 777.

«Я видел, что взлетает самолет 777-300, который должен был лететь в лондонский Хитроу, а 777 - один из моих любимых самолетов и, вроде бы, самый большой двухмоторный самолет. Поэтому я подумал, что будет интересно снять взлет на видео, потому что этот момент чрезвычайно громкий».

Во время обычного взлета по самолету ударила молния, об этом свидетельствует видео, снятое Итаном. После этого воздушное судно, как ни в чем не бывало, полетело дальше.

Начинающий пилот сказал, что отследил дальнейший полет Boeing - он вовремя приземлился в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Затем самолет осмотрели, отметили на портале, и выяснили, что никаких повреждений нет. Также пояснили, что согласно данным Национальной метеорологической службы США, молния попадает в пассажирские самолеты один-два раза в год.

«Мне было интересно, придется ли им отвлекаться, потому что я знаю, что, очевидно, есть контрольные списки, которых они должны будут придерживаться. Я знаю, что не будет никаких серьезных проблем, но мне просто было интересно, придется ли им перенаправляться, ведь даже пассажиры знали, что происходит», - добавил Итан Уэст.

Отметим, расстояние, которое пришлось преодолеть Boeing 777-300 из Ванкувера в Канаде до Лондона в Великобритании - около 7 500 км. Ориентировочное время полета - девять часов.