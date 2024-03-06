На популярном курорте туристы рискуют «крупно влететь», нарушив «правило семи часов»

Накануне приближения сезона отпусков туристов предупредили еще об одном строгом правиле в Испании, нарушение которого может существенно подпортить им отдых.

Как пишет The Sun, туристам, направляющимся на пляжи испанского курорта Бенидорм (провинция Аликанте), необходимо знать о действующих там ограничениях по времени.

Дело в том, что на пляжах Бенидорма запрещено заходить в море с полуночи до 7 утра, поскольку купание в темноте является довольно опасным - можно легко налететь на камень, натолкнуться на какое-то морское существо или не оценить адекватно глубину во время прилива.

Еще одна причина, по которой посетителям запрещено выходить на пляж в ночное время, заключается в том, чтобы позволить уборщикам выполнять свою работу и наводить порядок на береговой линии.

По данным BenidormSeriously, туристам, пойманным за проникновение на пляжи Бенидорма после полуночи, грозит штраф в размере от 750 до 1200 евро.

Еще одна причина, по которой посетителям запрещено выходить на пляж в ночное время, заключается в том, чтобы позволить уборщикам выполнять свою работу и наводить порядок на береговой линии.

Стоит отметить, что это не единственное ограничение, действующее на пляжах Бенидорма. Например, одно из них также запрещает отдыхающим строить замки из песка. При этом TikToker Фрэнк объяснил, что правила распространяются не на детские замки из песка, а на «архитекторов на песке».

Также Фрэнк предупредил, что туристам могут грозить крупные штрафы за покупку напитков на пляже «с рук», а не в официальных заведениях.

Кроме того, на пляжах Бенидорма запрещено играть в игры с мячом за пределами специально отведенных мест, а также класть полотенца, чтобы «забронировать» себе место на будущее. Последнее может привести к штрафу в размере 150 евро.

При этом за купание в море вопреки поднятому красному предупреждающему флажку можно получить штраф 1000 евро, а загорание голышом за пределами нудистского пляжа может привести к штрафу в размере 650 евро.