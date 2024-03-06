Лучший электросамокат для детей: с чего начать выбор?

Лучший самокат для детей

Конечно, при выборе окончательной модели важно то, для чего самокат будет использоваться чаще всего. Имеет большое значение, будет ли ваш ребенок кататься на электросамокате от случая к случаю, захочет ли он делать на нем в трюки или будет каждый день ездить на нем из школы домой. Некоторые детские самокаты оснащены необычным дополнением - разноцветными светодиодными лампочками, прикрепленными к подставке или внутри переднего колеса, которые делают использование самоката еще более веселым, а также безопасным. Конечно, при езде на самокате нужно надевать шлем, а также соблюдать правила дорожного движения и договоренности.

Для ребенка помладше стоит выбрать детский электросамокат, у которого меньше максимальная скорость, в то время как у подростка больше навыков и знаний, и ему подойдет чуть более мощная модель. Некоторые самокаты также имеют переключаемый режим - например, в одном режиме ограничение скорости составляет 6 км/ч, что лучше всего подходит для самых маленьких, а в другом самокате - 10 км/ч. Согласно эстонскому Закону о дорожном движении, электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, но стоит оценить, готов ли ваш ребенок к таким скоростям.

Почему стоит выбрать трехколесный самокат?