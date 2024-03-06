Лучший электросамокат - это мечта многих детей. Но прежде чем бежать в магазин за покупкой, стоит посмотреть, какие бывают детские самокаты, и подумать, какая модель нужна именно вам.
Лучший электросамокат для детей: с чего начать выбор?
Лучший самокат для детей
Конечно, при выборе окончательной модели важно то, для чего самокат будет использоваться чаще всего. Имеет большое значение, будет ли ваш ребенок кататься на электросамокате от случая к случаю, захочет ли он делать на нем в трюки или будет каждый день ездить на нем из школы домой. Некоторые детские самокаты оснащены необычным дополнением - разноцветными светодиодными лампочками, прикрепленными к подставке или внутри переднего колеса, которые делают использование самоката еще более веселым, а также безопасным. Конечно, при езде на самокате нужно надевать шлем, а также соблюдать правила дорожного движения и договоренности.
Для ребенка помладше стоит выбрать детский электросамокат, у которого меньше максимальная скорость, в то время как у подростка больше навыков и знаний, и ему подойдет чуть более мощная модель. Некоторые самокаты также имеют переключаемый режим - например, в одном режиме ограничение скорости составляет 6 км/ч, что лучше всего подходит для самых маленьких, а в другом самокате - 10 км/ч. Согласно эстонскому Закону о дорожном движении, электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, но стоит оценить, готов ли ваш ребенок к таким скоростям.
Почему стоит выбрать трехколесный самокат?
Однако, осваивая новый навык, нужно начинать с самого начала. Это также означает, что прежде чем вы принесете домой лучший электрический самокат, ваш ребенок должен иметь четкое представление о том, как работает такой предмет. Детские самокаты, представленные в магазинах Kaup24 и Hansapost, отличаются друг от друга, и то, с какой модели начать, зависит от возраста ребенка. Трехколесные и четырехколесные детские самокаты подходят для самых маленьких. На них ребенку не нужно сильно концентрироваться на сохранении равновесия, он может попрактиковаться в отталкивании одной ногой и управлении самокатом.
Следующий шаг - двухколесные беговелы. Они требуют, чтобы ребенок был заинтересован в тренировке равновесия и понимал, что для удержания беговелов в вертикальном положении необходима минимальная скорость. Чтобы катание было комфортным, детские беговелы должны быть подходящего для ребенка размера. Руль должен соответствовать росту, а сами беговелы - весу ребенка.
Пришло время выбрать лучший электросамокат!
После того как ваш ребенок научится основам безопасной езды на самокате, можно приступать к поиску подходящего электросамоката. При покупке самоката необходимо учитывать вес устройства и водителя, пробег на одной зарядке, мощность, наличие или отсутствие складного механизма, удобство езды и, конечно же, стоимость.
Для детей особенно важна правильная высота руля, который должен быть примерно на уровне пояса. Слишком низкий или слишком высокий руль будет мешать правильной езде, повышая риск несчастных случаев. По этой же причине хорошо иметь регулируемый руль. Если ребенок вытягивается в длину, высоту самоката можно отрегулировать до нужной отметки. Лучший электросамокат также имеет небольшой вес, чтобы ребенку было легко самостоятельно поднимать и перемещать самокат.
Детские самокаты - это средство передвижения, которое дает свободу и новые возможности. И хотя существуют ручные самокаты, лучший электрический самокат обязательно заставит глаза любого ребенка загореться. Это также отличный подарок для детей, подростков или даже мамы.