Известный эстонский шеф-повар: «Если цель похода в ресторан - набить брюхо, то, возможно, вам вообще не стоит туда ходить»

Говоря об изысканных блюдах и размерах порций, Орм сказал, что это вечная проблема поваров - как набить человеку живот. «Мы настолько разные физиологически, что я уже давно отказался от этой затеи. Если ко мне в ресторан приходит 120-килограммовый штангист и говорит, что он не наелся, я ничего не могу сделать: вы 120- килограммовый человек, вам нужно много. Закажите еще... Или ешьте еду своей жены, потому что ваша жена - 55-килограммовая модель».