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Известный эстонский шеф-повар: «Если цель похода в ресторан - набить брюхо, то, возможно, вам вообще не стоит туда ходить»

Limon.ee
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Орм Оя.
Орм Оя. Фото: Sander Ilvest

Орм Оя, шеф-повар, известный по телешоу «Мастершеф Эстония», недавно стал гостем подкаста Eesti eso. Среди прочего, говорили об отзывах клиентов и размерах порций. «Если ко мне в ресторан приходит 120-килограммовый штангист и говорит, что он не наелся, я ничего не могу сделать: вы 120- килограммовый человек, вам нужно много. Закажите еще...», - сказал Оя, об этом пишет Elu24.

Говоря об изысканных блюдах и размерах порций, Орм сказал, что это вечная проблема поваров - как набить человеку живот. «Мы настолько разные физиологически, что я уже давно отказался от этой затеи. Если ко мне в ресторан приходит 120-килограммовый штангист и говорит, что он не наелся, я ничего не могу сделать: вы 120- килограммовый человек, вам нужно много. Закажите еще... Или ешьте еду своей жены, потому что ваша жена - 55-килограммовая модель».

Орм добавил, что ему часто приходилось слышать о людях, которые ходили в изысканный ресторан, но после этого были вынуждены покупать хот-дог на заправке Statoil. «Если цель этого ужина - пойти в этот шикарный ресторан и уйти оттуда откормленной уткой, то, возможно, вам вообще не стоит ходить в эти шикарные рестораны, а ваше место - в очереди за хот-догом на заправке», - не сдержался Оя.

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