Рассказывает специалист: какие зоны эпилируют мужчины?

Лазерная эпиляция - это современный безопасный метод удаления волос, который строится на методе селективного фототермолиза. Этот метод позволяет избирательно воздействовать на пигмент меланин в стержне волоса, и по нему спускаться к волосяной луковице, разрушая ее.

Конечно, не только женщины хотят облегчить себе жизнь, мужчины тоже делают это!

Мужчины эпилируют грудь, подмышки, спину и шею. Особенно часто мужчины приходят на процедуру после барбера, чтобы зафиксировать достигнутый эффект надолго.

Если говоить про возраст, то моя практика показывает, что 20-летние очень редко прибегают к лазерной эпиляции. Чаще приходят мужчины после 30 лет, когда щетина становится более плотной и густой, что и заставляет задуматься о лазерной эпиляции. Чтобы кто не говорил, мужчины тоже хотят выглядеть хорошо каждый день.

Самая болезненная зона - это борода, ведь структура волоса в этой зоне наиболее плотная и густая. Лазерную эпиляцию лица делают мужчины, которые ценят свое утреннее время: так не нужно ежедневно стоять с бритвой у зеркала. Также часто приходят клиенты, у которых большое раздражение после использования бритвы.

Зону подмышек же выбирают, чтобы ослабить запах пота и улучшить внешний вид, а вот зону бикини - уже по большей части для любимой женщины. Что касается спины и груди, то эти зоны выбираются не только ради эстетики, но и ради удобства.