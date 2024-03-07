Для многих женщин лазерная эпиляция стала настоящим спасением и позволила забыть о бритве и долгих часах в ванной. Мужчины также обращаются к эпиляции все чаще. Анна Сафронова, специалист по лазерной эпиляции, рассказывает о мужских ожиданиях от процедуры, которую часто ошибочно считают востребованной лишь женщинами.
Рассказывает специалист: какие зоны эпилируют мужчины?
Лазерная эпиляция - это современный безопасный метод удаления волос, который строится на методе селективного фототермолиза. Этот метод позволяет избирательно воздействовать на пигмент меланин в стержне волоса, и по нему спускаться к волосяной луковице, разрушая ее.
Конечно, не только женщины хотят облегчить себе жизнь, мужчины тоже делают это!
Мужчины эпилируют грудь, подмышки, спину и шею. Особенно часто мужчины приходят на процедуру после барбера, чтобы зафиксировать достигнутый эффект надолго.
Если говоить про возраст, то моя практика показывает, что 20-летние очень редко прибегают к лазерной эпиляции. Чаще приходят мужчины после 30 лет, когда щетина становится более плотной и густой, что и заставляет задуматься о лазерной эпиляции. Чтобы кто не говорил, мужчины тоже хотят выглядеть хорошо каждый день.
Самая болезненная зона - это борода, ведь структура волоса в этой зоне наиболее плотная и густая. Лазерную эпиляцию лица делают мужчины, которые ценят свое утреннее время: так не нужно ежедневно стоять с бритвой у зеркала. Также часто приходят клиенты, у которых большое раздражение после использования бритвы.
Зону подмышек же выбирают, чтобы ослабить запах пота и улучшить внешний вид, а вот зону бикини - уже по большей части для любимой женщины. Что касается спины и груди, то эти зоны выбираются не только ради эстетики, но и ради удобства.
Существуют до конца не изученные риски
Многих интригует вопрос, обращаются ли мужчины для эпиляции зоны бикини. Да, обращаются, но крайне редко. Все-таки чаще всего основные зоны - лицо, грудь, подмышки, спина.
В мире лазерной эпиляции много дискуссий о том, насколько эффективна и безопасна процедура в области бикини для мужчин. Этот вопрос становится предметом споров среди специалистов, поскольку имеющиеся исследования недостаточны. Существует опасение, что перегревание семявыводящих каналов может нести риски для здоровья в будущем.
Лазерная эпиляция области мошонки, где кожа тонкая и чувствительная, может временно сократить количество производимых сперматозоидов, что в свою очередь может негативно сказаться на способности мужчины к зачатию. Хотя через несколько недель после процедуры производство сперматозоидов восстанавливается, их здоровье и жизнеспособность остаются предметом дальнейших исследований.
Тем не менее, лобковую зону разрешено эпилировать, но не разрешено делать это чуть ниже этой зоны, где есть семявыводящие каналы. Зато шугаринг пользуется большей популярностью для зоны бикини, так как считается более безопасным методом.
Слом стереотипов о «слабаках»
Чаще всего мужчины приходят сделать эту процедуру по просьбе своих девушек. Другая популярная причина, которая заставляет мужчин обратиться к эпиляции, это сильный запах в области подмышек. Ведь когда пот задерживается на волосах, запах усиливается.
Конечно, многие женщины отправляют своих мужчин на эпиляцию лица из-за колючей бороды. Лазер помогает снизить плотность волосков и сделать их более мягкими и приятными наощупь.
Безусловно, многие мужчины, придерживаясь стереотипов, считают, что истинный мужчина должен быть волосатым. И по их мнению, лазерную эпиляцию делают только «слабаки». Однако очень радостно, что этот стереотип уходит из нашей жизни, и все больше мужчин выбирают комфорт и удобство.
Чаще кричат, чем женщины
Чаще всего мужчины на процедуре говорят: «Как вы это терпите, женщины?». Некоторые женщины отправляют своих мужчин на лазерную эпиляцию именно для того, чтобы мужчины поняли, как больно делать это женщинам. Многие мужчины после двух-трех сеансов начинают бояться прийти снова, или же приходят и сильно кричат.
По статистике, около 80% женщин терпят процедуру без криков. А вот у мужчин статистика другая, без криков процедуру способна вынести только половина.
Правда, у мужчин действительно волоски намного плотнее, и, соответственно, реакция оказывается сильнее. Если объяснять упрощенно, то луч лазера реагирует на темный пигмент меланин, и чем толще волосок и темнее, тем будет болезненнее.
После лазерной эпиляции мужчины часто отмечают, что их жизнь будто разделилась на «до» и «после».
Когда после бритья возникают неприятные ощущения и раздражения, это может испортить настроение. Однако когда вы избавляетесь от этих проблем благодаря эпиляции, ваша кожа становится гладкой и нежной. Это не только приятно в тактильном смысле, но и на психологическом уровне придает мужчине больше комфорта и уверенности.