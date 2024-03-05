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Если вы не исключите эти продукты из рациона – не рассчитывайте на похудение

Limon.ee
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Похудение. Фото иллюстративное.
Похудение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Новозеландский диетолог Крутика Нанавати назвала семь продуктов, которые часто ошибочно выбирают для завтрака. Они замедляют метаболизм и способствуют набору веса. Об этом сообщило издание She Finds.

Сахарные хлопья

Зерновые могут показаться удобным и простым выбором для завтрака. Он может даже маскироваться под полезный для здоровья вариант, поскольку имеет высокое содержание клетчатки. Но содержание рафинированного сахара в большинстве злаков на полках магазинов может нанести ущерб обмену веществ, пишет Гордон.

«Высокий уровень сахара повышает уровень инсулина, способствуя накоплению жира и замедляя обмен веществ», – объяснила диетолог.

Из-за нехватки белка в злаках быстрее будет чувствоваться голод. Поэтому лучше выбирать яйца с гарниром из авокадо или тостом из цельнозерновой муки, чтобы получить сытный и питательный завтрак.

Выпечка и пончики

Употребление выпечки и пончиков может обеспечить кратковременный прилив энергии, но эти продукты насыщены рафинированными углеводами и вредными жирами, которые накапливаются вокруг живота.

Альтернативой этим сладостям может стать греческий йогурт с ягодами и орехами.

Бекон и колбаса

Эти продукты повышают кровяное давление и задерживают воду. Высокое содержание натрия в таком мясе связано со множеством рисков для здоровья, а также увеличением веса и затруднением обменных процессов. Присутствие нитратов и нитритов, распространенных консервантов в обработанном мясе, связано с усилением воспаления и потенциальным риском рака.

Диетолог предлагает выбирать на завтрак овсяную кашу с семенами чиа.

«Овсянка, являющаяся источником медленно перевариваемой клетчатки, дает массу преимуществ, в том числе устойчивую энергию и более здоровый кишечник. Посыпьте сверху ее орехами и семенами, чтобы получить дополнительные питательные вещества», – предложила она.

Сладкие йогурты и смеси смузи

В йогуртах с фруктовым вкусом присутствует добавленный сахар. Иногда эти продукты конкурируют с десертами по содержанию сахара. Искусственные подсластители могут разрушать кишечные бактерии и потенциально способствовать резистентности к инсулину. Смеси смузи с низким содержанием клетчатки, лишенные сытости, могут привести к скачкам уровня сахара в крови.

Лучше включить в свой завтрак домашний, богатый питательными веществами коктейль. Для его приготовления нужно смешать шпинат или капусту с ягодами, нежирным молоком и протеиновым порошком.

Сахарная гранола

В большинстве покупных мюсли присутствует скрытый сахар, который со временем может нанести вред метаболизму. Большое количество сахара и жиров может вызвать воспаление в желудочно-кишечном тракте и во всем организме.

Диетолог посоветовала искать мюсли, в которых нет большого количества добавленного сахара и есть простой список ингредиентов.

Батончики-мюсли

«Многочисленные энергетические батончики, доступные на рынке, содержат слишком много сахара и калорий, и по своему питательному составу поразительно напоминают шоколадные батончики», – предупредила Нанавати.

При желании можно приготовить батончики-мюсли самостоятельно, контролируя набор ингредиентов.

Фруктовые соки

Большинство фруктовых соков содержат слишком много сахара. Фрукты для приготовления сока подвергают высокой степени переработки и лишают питательной ценности, что делает их плохим выбором для вашего здоровья.

«Хотя фруктовые соки и могут показаться полезнее, чем сладкие безалкогольные напитки, они могут иметь сопоставимое содержание сахара и калорий», – предупредила Нанавати.

Недостаток клетчатки в этих напитках приводит к быстрому усвоению сахара, что потенциально может вызвать колебания уровня сахара в крови и усиление чувства голода.

Можно готовить свежевыжатые соки, чтобы исключить весь добавленный сахар, а вместо него добавить в смесь полезные овощи.

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