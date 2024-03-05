Новозеландский диетолог Крутика Нанавати назвала семь продуктов, которые часто ошибочно выбирают для завтрака. Они замедляют метаболизм и способствуют набору веса. Об этом сообщило издание She Finds.
Если вы не исключите эти продукты из рациона – не рассчитывайте на похудение
Сахарные хлопья
Зерновые могут показаться удобным и простым выбором для завтрака. Он может даже маскироваться под полезный для здоровья вариант, поскольку имеет высокое содержание клетчатки. Но содержание рафинированного сахара в большинстве злаков на полках магазинов может нанести ущерб обмену веществ, пишет Гордон.
«Высокий уровень сахара повышает уровень инсулина, способствуя накоплению жира и замедляя обмен веществ», – объяснила диетолог.
Из-за нехватки белка в злаках быстрее будет чувствоваться голод. Поэтому лучше выбирать яйца с гарниром из авокадо или тостом из цельнозерновой муки, чтобы получить сытный и питательный завтрак.
Выпечка и пончики
Употребление выпечки и пончиков может обеспечить кратковременный прилив энергии, но эти продукты насыщены рафинированными углеводами и вредными жирами, которые накапливаются вокруг живота.
Альтернативой этим сладостям может стать греческий йогурт с ягодами и орехами.
Бекон и колбаса
Эти продукты повышают кровяное давление и задерживают воду. Высокое содержание натрия в таком мясе связано со множеством рисков для здоровья, а также увеличением веса и затруднением обменных процессов. Присутствие нитратов и нитритов, распространенных консервантов в обработанном мясе, связано с усилением воспаления и потенциальным риском рака.
Диетолог предлагает выбирать на завтрак овсяную кашу с семенами чиа.
«Овсянка, являющаяся источником медленно перевариваемой клетчатки, дает массу преимуществ, в том числе устойчивую энергию и более здоровый кишечник. Посыпьте сверху ее орехами и семенами, чтобы получить дополнительные питательные вещества», – предложила она.
Сладкие йогурты и смеси смузи
В йогуртах с фруктовым вкусом присутствует добавленный сахар. Иногда эти продукты конкурируют с десертами по содержанию сахара. Искусственные подсластители могут разрушать кишечные бактерии и потенциально способствовать резистентности к инсулину. Смеси смузи с низким содержанием клетчатки, лишенные сытости, могут привести к скачкам уровня сахара в крови.
Лучше включить в свой завтрак домашний, богатый питательными веществами коктейль. Для его приготовления нужно смешать шпинат или капусту с ягодами, нежирным молоком и протеиновым порошком.
Сахарная гранола
В большинстве покупных мюсли присутствует скрытый сахар, который со временем может нанести вред метаболизму. Большое количество сахара и жиров может вызвать воспаление в желудочно-кишечном тракте и во всем организме.
Диетолог посоветовала искать мюсли, в которых нет большого количества добавленного сахара и есть простой список ингредиентов.
Батончики-мюсли
«Многочисленные энергетические батончики, доступные на рынке, содержат слишком много сахара и калорий, и по своему питательному составу поразительно напоминают шоколадные батончики», – предупредила Нанавати.
При желании можно приготовить батончики-мюсли самостоятельно, контролируя набор ингредиентов.
Фруктовые соки
Большинство фруктовых соков содержат слишком много сахара. Фрукты для приготовления сока подвергают высокой степени переработки и лишают питательной ценности, что делает их плохим выбором для вашего здоровья.
«Хотя фруктовые соки и могут показаться полезнее, чем сладкие безалкогольные напитки, они могут иметь сопоставимое содержание сахара и калорий», – предупредила Нанавати.
Недостаток клетчатки в этих напитках приводит к быстрому усвоению сахара, что потенциально может вызвать колебания уровня сахара в крови и усиление чувства голода.
Можно готовить свежевыжатые соки, чтобы исключить весь добавленный сахар, а вместо него добавить в смесь полезные овощи.