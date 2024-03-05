Если вы не исключите эти продукты из рациона – не рассчитывайте на похудение

Сахарные хлопья

Зерновые могут показаться удобным и простым выбором для завтрака. Он может даже маскироваться под полезный для здоровья вариант, поскольку имеет высокое содержание клетчатки. Но содержание рафинированного сахара в большинстве злаков на полках магазинов может нанести ущерб обмену веществ, пишет Гордон.

«Высокий уровень сахара повышает уровень инсулина, способствуя накоплению жира и замедляя обмен веществ», – объяснила диетолог.

Из-за нехватки белка в злаках быстрее будет чувствоваться голод. Поэтому лучше выбирать яйца с гарниром из авокадо или тостом из цельнозерновой муки, чтобы получить сытный и питательный завтрак.

Выпечка и пончики

Употребление выпечки и пончиков может обеспечить кратковременный прилив энергии, но эти продукты насыщены рафинированными углеводами и вредными жирами, которые накапливаются вокруг живота.

Альтернативой этим сладостям может стать греческий йогурт с ягодами и орехами.

Бекон и колбаса

Эти продукты повышают кровяное давление и задерживают воду. Высокое содержание натрия в таком мясе связано со множеством рисков для здоровья, а также увеличением веса и затруднением обменных процессов. Присутствие нитратов и нитритов, распространенных консервантов в обработанном мясе, связано с усилением воспаления и потенциальным риском рака.

Диетолог предлагает выбирать на завтрак овсяную кашу с семенами чиа.