ИЗБРАННЫЙ БОГОМ ⟩ Павел Глоба назвал знак Зодиака, который в ближайшее время сорвет денежный куш

Представители этого знака получат материальные блага и решат все имеющиеся у них финансовые сложности. Весам сулят неожиданную прибыль, которую без угрызений совести можно тратить на покупки, в том числе крупные.

Глоба дал Весам и другие рекомендации, которые не относятся к финансам. Людям этого знака следует ограничить себя в пище, особенно это относится к тем, у кого есть пара лишних килограммов. Что касается остальных сфер жизни, Весы могут позволить себе все.