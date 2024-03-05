Астролог с мировым именем Павел Глоба назвал один знак Зодиака, который уже совсем скоро будет купаться в деньгах.
ИЗБРАННЫЙ БОГОМ ⟩ Павел Глоба назвал знак Зодиака, который в ближайшее время сорвет денежный куш
Представители этого знака получат материальные блага и решат все имеющиеся у них финансовые сложности. Весам сулят неожиданную прибыль, которую без угрызений совести можно тратить на покупки, в том числе крупные.
Глоба дал Весам и другие рекомендации, которые не относятся к финансам. Людям этого знака следует ограничить себя в пище, особенно это относится к тем, у кого есть пара лишних килограммов. Что касается остальных сфер жизни, Весы могут позволить себе все.