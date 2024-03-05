Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором рассказала, как полномасштабная война влияет на ее отношения с супругом Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.
ВИДЕО ⟩ «У нас параллельные жизни»: Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем
Елена Зеленская призналась, что видится с мужем, но редко. Порой у них даже нет времени, чтобы просто поговорить по телефону.
«Я могу видеть его иногда в президентском офисе, потому что у меня есть свой. И иногда я могу позвонить ему. И если он не занят, я могу пойти в его офис и встретиться, но не всегда. Наши календари не сходятся. Если у него есть время разговаривать со мной, то у меня его нет... А вчера мы никак не могли созвониться, потому что пока он мне звонил три раза, я была на встречах. А потом я начала перезванивать, а он уже был занят. Он не может ответить», - поделилась первая леди.
Она добавила, что сейчас их жизни идут параллельно. «Но это нормально», - подытожила Зеленская.