ВИДЕО ⟩ «У нас параллельные жизни»: Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем

«Я могу видеть его иногда в президентском офисе, потому что у меня есть свой. И иногда я могу позвонить ему. И если он не занят, я могу пойти в его офис и встретиться, но не всегда. Наши календари не сходятся. Если у него есть время разговаривать со мной, то у меня его нет... А вчера мы никак не могли созвониться, потому что пока он мне звонил три раза, я была на встречах. А потом я начала перезванивать, а он уже был занят. Он не может ответить», - поделилась первая леди.