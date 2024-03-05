На странице независимого блога о Евровидении в Instagram сообщается, что артистка приедет в Баку и будет выступать на фестивале вместе с Emin, Ани Лорак и другими российскими артистами, которые поддерживают политику Владимира Путина.

«Двухкратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что организатор фестиваля Арас Агаларов неоднократно говорил о том, что лучшего президента для РФ невозможно найти, поэтому Владимир Путин должен править вечно.

К слову, участие Loreen пока официально не подтверждено. Сама певица тоже молчит об этом. Однако на сайте фестиваля указано, что приглашены 250 артистов.

Напомним, еще в прошлом году Loreen призналась Украине в любви. Она говорила о том, что неоднократно бывала в Украине и выступала на концертах.