Раздраженная мать: «Как Таллинн может стать свободным от автомобилей, если в трамвай нельзя зайти с коляской?»

«Мы ждали 45 минут, но новые трамваи, в которые можно было бы заехать с детской коляской, не приезжали», - пожаловалась ведущая Катрин Луст на таллиннский общественный транспорт. «Не может быть такого, что пришлось ждать 45 минут трамвая с низкой посадкой», - сказал Александр Мартыненко, руководитель отдела услуг электротранспорта AS Tallinna Linnatransport, отметив, что в будние дни из Пыхья-Таллинна в направлении центра города ходит от пяти до семи трамваев с низкой посадкой в час, пишет Elu24.