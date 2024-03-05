«Мы ждали 45 минут, но новые трамваи, в которые можно было бы заехать с детской коляской, не приезжали», - пожаловалась ведущая Катрин Луст на таллиннский общественный транспорт. «Не может быть такого, что пришлось ждать 45 минут трамвая с низкой посадкой», - сказал Александр Мартыненко, руководитель отдела услуг электротранспорта AS Tallinna Linnatransport, отметив, что в будние дни из Пыхья-Таллинна в направлении центра города ходит от пяти до семи трамваев с низкой посадкой в час, пишет Elu24.
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Раздраженная мать: «Как Таллинн может стать свободным от автомобилей, если в трамвай нельзя зайти с коляской?»
«На прошлой неделе мы ждали трамвая на остановке Linnahall, чтобы проехать с коляской, но проезжали только старые трамваи, а у них настолько высокие ступеньки, что коляску невозможно поднять. Даже если бы кто-то помог, проемы настолько узкие, что коляска там не пройдет», - рассуждает Катрин Луст.