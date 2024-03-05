Не хватало тепла от самовлюбленной матери: Дженнифер Лопес откровенно рассказала о детстве

«Когда я росла, я всегда искала кого-то, кто даст мне почувствовать, что меня любят. Я была средним ребенком, не младшим, не первенцем… ты просто немного теряешься между этим», – рассказала она зрителям.

Лопес также рассказала о своих родителях, Гваделупе Родригесе и Дэвиде Лопесе, которые развелись в 90-х годах, пишет издание Pagesix.

«Я всегда искала кого-то, кто даст мне почувствовать, что меня любят. Я чувствовала, что отец меня очень игнорирует, потому что он всегда работал по ночам, а потом целый день спал, и я не чувствовала, что имею с ним достаточную связь. Моя мама была самовлюбленной, была в центре внимания, была человеком, который жил жизнью вечеринки», – вспоминает она.

Ранее звезда намекала на свои непростые отношения с матерью в документальном фильме «Перерыв».

«Моя мама – сверхсложная женщина, и она несет большой багаж, она хотела, чтобы мы были независимыми и никогда не полагались на мужчин. Она делала то, что должна была делать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но это тоже сделало ее жесткой. Она выбивала из нас все, что можно», – объяснила Лопес.

Сейчас Лопес в хороших отношениях с обоими родителями и даже опубликовала в Instagram пост для Дэвида в День отца в прошлом году.

«Папа, я люблю тебя», – написала она, на что он ответил: «Спасибо, дорогая, я люблю тебя еще больше».

Сама же Дженнифер пытается уделять максимум внимания мужу Бену Аффлеку и детям. Так, на днях звезда устроила своим близнецам Максу и Эмми день рождения в Японии.