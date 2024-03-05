СМОТРИТЕ ⟩ На обложке Playboy впервые появилась модель, созданная нейросетью

Новую героиню Playboy зовут Саманта Эверли . Ей 23 года, и она полностью создана с помощью искусственного интеллекта. Модель имеет светлые волосы, голубые глаза и стройную фигуру. В «интервью» журналу Саманта «поделилась» своими «впечатлениями» о случившемся:

«Для меня большая честь стать первой цифровой героиней обложки Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением моей мечты».

Нейросети уже вошли в жизнь многих людей, пока другие скептически относятся к стремительному развитию искусственного интеллекта. Недавно Скарлетт Йоханссон стала жертвой создателей приложения для генерирования дипфейков Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, после того как в сети появилась реклама с её изображением. Актриса подала на компанию в суд.