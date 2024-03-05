ФОТО И ВИДЕО ⟩ Хайди Клум в 50 лет примерила крылья ангела в белом бикини

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, которая в свое время много лет была «ангелом» бренда нижнего белья Victoria's Secret, повторила свои образы в бикини и с крыльями на съемках для мартовского номера журнала Glamour Germany. Фотографиями и видео бэкстейджа она поделилась на странице в Instagram.

Кроме белого бикини, знаменитость примерила элегантное приталенное атласное белое платье, а также ажурное мини-платье. Все наряды модели позволяли ей продемонстрировать подтянутую фигуру, которая является гордостью Хайди.

Что касается макияжа, то он был практически незаметен и подчеркивал ее естественную красоту, придавая лицу сияние. В беседе с журналистами издания Клум откровенно рассказала об эйджизме и о том, как пытается жить в настоящем. В частности она призналась, что у нее немного ухудшилось зрение, однако заверила, что смирилась.

«Нет, я ни о чем не жалею. Мне очень повезло. Часто вам просто нужно встретить нужных людей в нужное время», – раскрыла звезда секрет своего успеха.