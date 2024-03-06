ГОРОСКОП НА 6 МАРТА ⟩ Тельцам следует быть предельно внимательными, а Стрельцам – смотреть на вещи реально

Козерог

Старайтесь не придавать слишком большого значения пустякам. Сегодня важным будет отделить главное от второстепенного, правильно расставить приоритеты. Тут многим Козерогам поможет опыт, который они получили раньше. За советами и поддержкой можно обращаться к проверенным союзникам, они не подведут. Середина дня приносит вдохновляющие новости, а также дает шанс справиться с тем, что прежде у вас не получалось. Позже наступит время романтических сюрпризов и приятного общения. Это время, когда вы действительно хорошо ладите даже с теми, с кем долго не находили общего языка.

Водолей

Не все дается легко, но вы не отказываетесь от задуманного и добиваетесь успеха. Многим Водолеям помогают старые знакомые и другие люди, которым представители знака когда-то оказали важные услуги. Не исключено, что напомнят о себе те, с кем вы прежде работали. Не упустите возможность восстановить полезные деловые связи. В конце дня вероятны приятные известия издалека. В это же время могут поступить предложения, от которых вы не захотите отказываться. Возможно, решения, принятые вечером, помогут вам изменить жизнь к лучшему.

Рыбы

Важно реалистично смотреть на вещи и стараться не подменять планы мечтами. Сосредоточьтесь на том, чего можете добиться; время больших достижений наступит несколько позже. Пригодятся знания, полученные раньше. Не раз и не два вы похвалите себя за то, что прислушались к хорошим советам. Вторая половина дня благоприятна для заключения сделок и решения финансовых вопросов. В это же время полезно размышлять обо всем, что касается работы, бизнеса или долгосрочного сотрудничества. Вы поймете, на чем стоит сосредоточиться, как решить проблемы, прежде не дававшие покоя.