Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Это время, когда самые разные дела даются легко и можно найти ответы на какие-то сложные вопросы. Многим интуиция помогает находить общий язык с окружающими, договариваться с теми, с кем прежде не удавалось поладить.
ГОРОСКОП НА 6 МАРТА ⟩ Тельцам следует быть предельно внимательными, а Стрельцам – смотреть на вещи реально
Будет шанс укрепить старые деловые связи и обзавестись новыми, но тут важно вовремя проявить инициативу. На вторую половину лучше не планировать ничего серьезного. Будет возможность отдохнуть, восстановить силы. Не исключены встречи со старыми знакомыми; общение будет приятным.
Овен
День полезных дел. Решить многие вопросы оказывается проще, чем вы ожидали. Часто помогают старые и новые знакомые. Благодаря их поддержке вам удается то, что прежде казалось невозможным. Это подходящий день для того, чтобы обсуждать любые идеи и планы, касающиеся работы или бизнеса. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Вероятны романтические сюрпризы, хорошо проходят свидания. Радует общение с любимым человеком. Вы часто понимаете друг друга с полуслова, разногласия остаются в прошлом.
Телец
В начале дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Есть опасность, что вы допустите какие-то незначительные, но досадные ошибки. К счастью, большинство Тельцов заметит их вовремя и успеет исправить. На помощь многим представителям знака вовремя приходят друзья. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Многое дается проще, вас чаще поддерживают и старые, и новые знакомые. Вечер порадует романтическими сюрпризами. Это благоприятное время для общения с любимым человеком. Вероятны приятные сюрпризы.
Близнецы
День проходит беспокойно. Хотелось бы сосредоточиться на чем-то одном, но приходится удерживать в голове тысячу вещей сразу. Едва ли с этим мог бы справиться кто-то кроме вас. Появляются хорошие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Обсудите их с друзьями или другими людьми, которым доверяете. Не исключено, что вы получите какую-то полезную информацию или толковый совет. Вероятны приятные события в семье, какие-то перемены к лучшему в отношениях с близкими. Удастся спокойно обсудить то, из-за чего прежде возникали разногласия.
Рак
Благоприятный день, который дает вам возможность сделать много полезного. Становится ясно, как лучше действовать, чтобы добиться успеха. Вы не боитесь экспериментировать, ищете новые пути к цели. Не хочется ничего откладывать на потом, совсем наоборот: вы стремитесь как можно быстрее получить нужный результат. Это многим по душе. Будет возможность научиться чему-то полезному или получить информацию, которая вскоре пригодится. Окружающие прислушиваются к вашему мнению и следуют советам; это очень приятно.
Лев
Первая половина дня будет насыщенной и благоприятной. В это время вы отлично справляетесь едва ли не со всем, за что беретесь. Удается решить вопросы, которые раньше ставили в тупик и вас, и окружающих. Можно браться за новые дела, они часто приносят радость. Первые успехи окрыляют, дают энергию, помогающую двигаться дальше. Вторая половина дня хороша по-своему. Она подходит для отдыха, общения с людьми, близкими вам по духу. Порадуют романтические свидания, да и просто пообщаться с любимым человеком будет приятно. Некоторые Львы обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.
Дева
Утро может быть довольно напряженным. В это время чаще обычного вспыхивают разногласия, вы порой ссоритесь даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Но все проблемы носят временный характер; с течением времени влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня радует интересными предложениями. В это время появляются и хорошие идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь, и новые планы, реализация которых станет возможной в ближайшем будущем. Могут заметно измениться к лучшему отношения с человеком, в последнее время часто выводившим вас из равновесия.
Весы
Начало дня будет приятным, но не слишком плодотворным. Вы чаще витаете в облаках, чем размышляете о том, как добиться реальных целей. Некоторых Весов к тому же сбивают с толку знакомые, которые делятся непроверенной информацией, дают довольно бестолковые советы. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций в деловой сфере, становится куда проще добиться успеха. Вторая половина дня дает шанс решить какие-то вопросы, о которых вы много размышляли в последнее время. Люди, знающие многое, охотно делятся информацией; вам нужно лишь прислушаться к ним.
Скорпион
Первая половина дня проходит довольно бестолково. Может быть трудно сосредоточиться, довести начатое до конца. Вряд ли это станет большой проблемой: позже вы вернетесь к таким делам и успешно завершите их. Многим Скорпионам неожиданно помогут люди, от которых представители знака не ожидали ничего подобного. Вероятны приятные встречи, не исключены интересные знакомства. Вторая половина дня будет насыщенной и плодотворной. Она хорошо подходит для учебы: вы быстро запоминаете полезную информацию, многое схватываете на лету.
Стрелец
Старайтесь смотреть на вещи реально и не верить всему подряд. Именно от того, сможете ли вы объективно оценить свои силы и ситуацию в целом, зависит то, как сложится этот день. Появляется много новых дел, в том числе очень интересных, и вы беретесь за них с энтузиазмом. Некоторые представители знака найдут способ увеличить доходы. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, непохожими на тех, кого вы знали раньше. Не исключено начало романтической истории. Вы способны вскружить голову даже человеку, который обычно не теряет равновесия и замечает только недостатки окружающих.
Козерог
Старайтесь не придавать слишком большого значения пустякам. Сегодня важным будет отделить главное от второстепенного, правильно расставить приоритеты. Тут многим Козерогам поможет опыт, который они получили раньше. За советами и поддержкой можно обращаться к проверенным союзникам, они не подведут. Середина дня приносит вдохновляющие новости, а также дает шанс справиться с тем, что прежде у вас не получалось. Позже наступит время романтических сюрпризов и приятного общения. Это время, когда вы действительно хорошо ладите даже с теми, с кем долго не находили общего языка.
Водолей
Не все дается легко, но вы не отказываетесь от задуманного и добиваетесь успеха. Многим Водолеям помогают старые знакомые и другие люди, которым представители знака когда-то оказали важные услуги. Не исключено, что напомнят о себе те, с кем вы прежде работали. Не упустите возможность восстановить полезные деловые связи. В конце дня вероятны приятные известия издалека. В это же время могут поступить предложения, от которых вы не захотите отказываться. Возможно, решения, принятые вечером, помогут вам изменить жизнь к лучшему.
Рыбы
Важно реалистично смотреть на вещи и стараться не подменять планы мечтами. Сосредоточьтесь на том, чего можете добиться; время больших достижений наступит несколько позже. Пригодятся знания, полученные раньше. Не раз и не два вы похвалите себя за то, что прислушались к хорошим советам. Вторая половина дня благоприятна для заключения сделок и решения финансовых вопросов. В это же время полезно размышлять обо всем, что касается работы, бизнеса или долгосрочного сотрудничества. Вы поймете, на чем стоит сосредоточиться, как решить проблемы, прежде не дававшие покоя.