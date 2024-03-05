В конце прошлого и начале этого года в таллиннском роддоме Пельгулинна проводился очередной ремонт, который у некоторых новоиспеченных матерей оставил не самое приятное впечатление. «Не хотелось лишний раз выступать и портить о себе мнение», - рассказывает о своем опыте Ирина, ставшая матерью в сентябре 2023 года.
«Не хотелось лишний раз выступать!» Будущих матерей ждал неприятный сюрприз в таллиннском роддоме
Некоторые жительницы Таллинна, которые в конце 2023 года стали матерями, поделились с нами своими впечатлениями от пребывания в роддоме Пельгулинна во время ремонта. Кому-то повезло больше, ведь им сказали о том, что в этот период семейные палаты предоставляют бесплатно, хотя обычно стоимость нахождения там варьируется от 20 до 50 евро за сутки.
Елена лежала в роддоме в середине декабря. Она рассказывает, что отделочные работы проходили в предродовом отделении, в коридоре перед родовым отделением и на шестом этаже - именно там находятся семейные палаты. «Я особых неудобств не почувствовала, пыли и запаха не было, а уборщицы регулярно все убирали. Персонал очень вежливый, просили прощения за неудобства, всегда сопровождали при передвижении», - говорит жительница Таллинна.
«Когда переехали в семейную палату и еще даже не успели расположиться, сотрудница сразу пришла и предложила другую палату подальше от входа, где не так шумно», - рассказала нам Елена.
Она отметила, что акушерка сразу сказала, что в связи с ремонтными работами, за проживание в семейной палате платить не надо.
Ставшая матерью в сентябре 2023 года Ирина рассказала, что уже в день родов ей предложили семейную палату, куда она и отправилась с новорожденным малышом и мужем. «Вроде бы нас предупредили, что идут ремонтные работы, или где-то висели информационные листы. Шум не мешал малышу, да и я после двух суток родовой деятельности была настолько измотана, что, можно сказать, мне это не мешало уснуть, поэтому я не стала обращаться к сотрудникам», - рассказывает она.
Ирина призналась, что является гражданкой Украины, и это стало еще одной причиной, чтобы не жаловаться на некоторые неудобства. «Не хотелось лишний раз выступать и портить о себе мнение. У меня даже где-то есть видео, на котором отчетливо слышно, как прямо над нашей палатой что-то сверлят», - добавила молодая мать.
После почти недели нахождения в роддоме, в день, когда Ирину с малышом выписывали, ее просто отправили в кабинет, где она оплатила их пребывание. «Я, правда, не знаю, может быть, если бы мужа не было, не надо было бы оплачивать, но мне ничего никто не говорил».
Специалист по коммуникациям Западно-Таллиннской Центральной больницы Лийса Маттеус говорит, что родильный дом Пельгулинна постоянно ремонтирует свои помещения, чтобы создать лучшие условия для семей. «Невольно ремонтные работы приносят неудобства, такие как строительная пыль и шум. Чтобы это компенсировать, стандартной практикой является предоставление семьям бесплатных послеродовых семейных палат в самый напряженный и шумный период ремонтных работ», - говорит Маттеус.
Она добавляет, что во время недавних ремонтных работ с 11 декабря 2023 года по 18 февраля 2024 года плата за семейные палаты не взималась.
«Мы приносим извинения всем семьям, которые столкнулись с дискомфортом в связи с ремонтом, и надеемся, что эти неудобства будут компенсированы радостью от появления нового члена семьи», - сказала специалист по коммуникациям.