«Не хотелось лишний раз выступать!» Будущих матерей ждал неприятный сюрприз в таллиннском роддоме

Некоторые жительницы Таллинна, которые в конце 2023 года стали матерями, поделились с нами своими впечатлениями от пребывания в роддоме Пельгулинна во время ремонта. Кому-то повезло больше, ведь им сказали о том, что в этот период семейные палаты предоставляют бесплатно, хотя обычно стоимость нахождения там варьируется от 20 до 50 евро за сутки.

Елена лежала в роддоме в середине декабря. Она рассказывает, что отделочные работы проходили в предродовом отделении, в коридоре перед родовым отделением и на шестом этаже - именно там находятся семейные палаты. «Я особых неудобств не почувствовала, пыли и запаха не было, а уборщицы регулярно все убирали. Персонал очень вежливый, просили прощения за неудобства, всегда сопровождали при передвижении», - говорит жительница Таллинна.

«Когда переехали в семейную палату и еще даже не успели расположиться, сотрудница сразу пришла и предложила другую палату подальше от входа, где не так шумно», - рассказала нам Елена.

Она отметила, что акушерка сразу сказала, что в связи с ремонтными работами, за проживание в семейной палате платить не надо.