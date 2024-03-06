ФОТО, ВИДЕО ⟩ Тысяча человек в ледяной воде: в Таллинне установят новый мировой рекорд

Чемпионат мира по зимнему плаванию проходит в Таллинне целую неделю. Это уже второй чемпионат, который проходит у нас. Первый прошел в 2020 году, именно тогда был установлен действующий рекорд, который участники и организаторы намереваются побить уже в эту пятницу.

В Таллинском порту собрались любители поплавать в ледяной воде из 40 стран. Некоторые страны-участницы могут сильно удивить. Действительно, когда речь идет о данном виде спорта, у большинства людей появляются ассоциации с северными странами, такими как Финляндия, Норвегия, Швеция. Однако, что интересно, в соревнованиях, проходящих в эти дни в столице Эстонии, широко представлены южные страны: Аргентина, Чили, Австралия и многие другие.

Чемпионат мира по зимнему плаванию 2024. Фото: Konstantin Sednev

По словам волонтера и участника соревнований Александра Кильмета, в чемпионате участвует, например, команда из далекой Монголии, а также есть и представители африканских стран. Сложно представить, как можно заниматься моржеванием в таких странах, как Монголия и Австралия, да и в целом, как люди, живущие там, к этому пришли.

А вот, например, Эрхард, участник из Швейцарии, начал заниматься плаванием в холодной воде, просто не имея других вариантов. В начале пандемии закрылись бассейны и пришлось искать альтернативу. С тех пор он плавает в холодных озерах и это увлечение привело его в Таллинн для участия в Чемпионате мира.

Чемпионат мира по зимнему плаванию 2024. Фото: Konstantin Sednev

Стать участником этого спортивного праздника мог любой желающий, нужно было лишь зарегистрироваться. Соревнования начались в понедельник и продолжатся до субботы.

Кульминационным моментом станет эстафетный заплыв в пятницу, когда, как планируется, тысяча человек по очереди проплывут 25 метров. Весь заплыв, который займет несколько часов, будет транслироваться в реальном времени, и за установлением нового рекорда смогут следить зрители со всего мира. Участники настроены решительно. Ждем нового рекорда.