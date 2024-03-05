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Депутат Рийгикогу рассказал об оплошности в день свадьбы: «Это мелочь, но...»

Limon.ee
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Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы.
Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы. Фото: Mihkel Maripuu

В феврале Хендрик Террас женился. Он рассказал порталу TV3, что день свадьбы не обошелся без нескольких казусов.

17 февраля член Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас и Мария Пихлак поженились.

Спустя несколько дней после торжества пара поделилась некоторыми из самых интимных моментов праздничного дня на своей странице в социальной сети.

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