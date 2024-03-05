Депутат Рийгикогу рассказал об оплошности в день свадьбы: «Это мелочь, но...»

LimonТОПДля подписчиковДепутат Рийгикогу рассказал об оплошности в день свадьбы: «Это мелочь, но...»Limon.ee5 марта 2024, 14:03CopyХендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы. Фото: Mihkel MaripuuВ феврале Хендрик Террас женился. Он рассказал порталу TV3, что день свадьбы не обошелся без нескольких казусов.17 февраля член Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас и Мария Пихлак поженились.Спустя несколько дней после торжества пара поделилась некоторыми из самых интимных моментов праздничного дня на своей странице в социальной сети.КомментарииCopyКлючевые слова свадьбахендрик террасмария пихлак