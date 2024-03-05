ВИДЕО ⟩ «Выражаю свое восхищение»: известный французский актер поддержал Украину

89-летний мужчина рассказал, что с начала полномасштабного вторжения волнуется за судьбу Украины и даже писал Владимиру Зеленскому.

«Два года назад я отправил сообщение президенту Зеленскому и его народу, чтобы выразить обеспокоенность из-за вторжения, которое они испытали. Такому жестокому вторжению. Прошло уже два года – столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Я шокирован тем, что вижу», – сказал Ришар на видео для United 24.

Поэтому актер снова поддержал украинцев и намекнул, что хотел бы в будущем поздравить с победой.

"Я снова выражаю свое восхищение героическим сопротивлением, способностью преодолевать трудности, которые выпали на их долю. Я и мои друзья много думаем об украинцах. Я надеюсь, что однажды, возможно, уже скоро у меня будет возможность приехать и поздравить их лично с победой", - добавил актер.