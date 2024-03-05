22 марта выходит 12-ый студийный альбом певицы Las Mujeres Ya No Lloran. Создавая его, она «воccтанавливалась» после пережитых испытаний, пишет Focus.
ФОТО ⟩ 47-летняя Шакира показала роскошную фигуру в бикини
47-летняя колумбийская певица Шакира порадовала 90,5 млн своих подписчиков в Instagram порцией новых фото, похваставшись стройной и подтянутой фигурой.
На снимках она позирует в камуфляжном топе с бахромой и таких же плавках на берегу, и позади нее - океан. Также есть фотографии, где она в воде, слегка испачканная песком. Певица распустила свои медово-светлые волосы мягкими волнами.
Снимал артистку известный мастер кадра Николя Жерарден.
«Эта песня Nassau - мой взгляд на Afrobeat, она входит в мой новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта», - говорится в подписи к публикации.
Ранее певица признавалась, что ее новая пластинка - это путь к восстановлению себя после пережитых испытаний. Она тяжело пережила предательство любимого мужчины, футболиста Жерара Пике, проблемы с налоговой службой Испании и многое другое.
За свою творческую карьеру Шакира выпустила 11 студийных альбомов, а о выходе 12-го рассказала в середине февраля этого года.
«Создание этой работы было алхимическим процессом. Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Во время их пения мои слезы превратились в бриллианты, а моя уязвимость - в силу», - подчеркнула она.
В новую пластинку войдут восемь новых треков, а также ранее выпущенные хиты-синглы.
Впервые для звезды, обладательницы премии «Грэмми», новый альбом знаменует собой ее дебютный релиз на виниле, включающий четыре различных издания с обложками, каждое из которых дополнено эксклюзивным цветным виниловым вариантом.
Последний альбом артистка выпустила в 2017-м.