ФОТО ⟩ 47-летняя Шакира показала роскошную фигуру в бикини

47-летняя колумбийская певица Шакира порадовала 90,5 млн своих подписчиков в Instagram порцией новых фото, похваставшись стройной и подтянутой фигурой.

На снимках она позирует в камуфляжном топе с бахромой и таких же плавках на берегу, и позади нее - океан. Также есть фотографии, где она в воде, слегка испачканная песком. Певица распустила свои медово-светлые волосы мягкими волнами.

Снимал артистку известный мастер кадра Николя Жерарден.

«Эта песня Nassau - мой взгляд на Afrobeat, она входит в мой новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта», - говорится в подписи к публикации.

Ранее певица признавалась, что ее новая пластинка - это путь к восстановлению себя после пережитых испытаний. Она тяжело пережила предательство любимого мужчины, футболиста Жерара Пике, проблемы с налоговой службой Испании и многое другое.

За свою творческую карьеру Шакира выпустила 11 студийных альбомов, а о выходе 12-го рассказала в середине февраля этого года.

«Создание этой работы было алхимическим процессом. Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Во время их пения мои слезы превратились в бриллианты, а моя уязвимость - в силу», - подчеркнула она.

В новую пластинку войдут восемь новых треков, а также ранее выпущенные хиты-синглы.

Впервые для звезды, обладательницы премии «Грэмми», новый альбом знаменует собой ее дебютный релиз на виниле, включающий четыре различных издания с обложками, каждое из которых дополнено эксклюзивным цветным виниловым вариантом.

Последний альбом артистка выпустила в 2017-м.