Так откровенно, что пришлось удалить: фото Светланы Ходченковой шокировало подписчиков

41-летняя Светлана Ходченкова на фото блондинка запечатлена в полуобнаженном виде с раздвинутыми ногами. Чуть позже она его удалила.

«Когда показывать больше нечего»; «Светлана пошла на крайние меры, а принц все не появлялся!»; «Пьяная по ходу»; «Может взломали?» – удивляются в комментариях.

Ходченкова не стала реагировать на негативные отзывы. Следом артистка опубликовала еще ряд пикантных кадров, правда, без будоражащих поз, пишет StarHit. На одном из снимков блондинка стоит у зеркала в купальнике, демонстрируя пресс и стройные ноги.

«Шикарная, потрясающая», – поддержали артистку фанаты.

К слову, в юности Светлана не могла похвастаться тонкой талией. В картине Станислава Говорухина «Благословите женщину» артистка весила больше 70 килограммов. Обрести точенные формы блондинке помогли строгие ограничения в питании. Ходченкова отказалась от мучных изделий, сладкого и алкогольных напитков.

Светлана не забывает и о физических нагрузках. Артистка уже несколько лет увлекается танцами на пилоне. Обратить внимание на необычные тренировки ее заставила подготовка к роли.

Ходченкова часто показывает моменты тренировок, которые выполняет в пикантных нарядах и на высоких каблуках. Однако поклонников все равно удивили ее свежие кадры. Впрочем, судя по всему, звезда попросту продвигает наряды от модного бренда, лицом которого она недавно стала.

По слухам, Светлана сейчас в статусе свободной женщины. В прошлом году артистка стала появляться на светских мероприятиях без бойфренда Павла Манченко.

Четыре года назад блондинке приписывали роман с Семеном Слепаковым, который вскоре после распространения слухов подозрительно объявил о разводе с женой.

«Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор – наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!» – отрицала Ходченкова.