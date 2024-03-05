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ВИДЕО ⟩ Лидер U2 Боно попросил зрителей спеть песню в честь Юлии Навальной

Limon.ee
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Лидер U2 Боно
Лидер U2 Боно Фото: Reuters/LETA

Лидер группы U2 Боно на концерте в Лас-Вегасе попросил зрителей записать песню в честь Юлии Навальной, пишет RUS TVNET.

Музыканты исполнили обновленную песню группы Crowded House под названием Don«t Dream It's Over («Не думай, что все кончено»), которую, как рассказал Боно, прислал им автор Нил Финн и сказал, что группа может использовать её на свое усмотрение.

«Идея состоит в том, чтобы записать что-то особенное в честь вдовы Алексея Навального - Юлии, которая продолжает борьбу против Владимира Путина за свободную Россию. Именно этого мы хотим для российского народа», - заявил Боно.

Напомним, 17 февраля в рамках серии концертов U2 на арене Sphere в Лас-Вегасе Боно со сцены рассказал о смерти Алексея Навального и призвал публику скандировать имя политика, так как «Путин никогда не произносил его имени».

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