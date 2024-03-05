Известный эстонский музыкант уволенный с лейбла Warner: «Зато погода прекрасная»

На этой неделе стало известно, что закрывающийся в Эстонии звукозаписывающий лейбл Warner Music Baltics уволит всех своих сотрудников. После этой новости Elu24 выяснили, что будет с артистами, подписавшими контракты с Warner Music. В Эстонии шесть музыкантов были частью этого лейбла: Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Kirot и Карл Киллинг.

С Warner также сотрудничал музыкант Карл Киллинг, который говорит, что беспокоиться не стоит: «Для меня Warner не исчез. Мой дебютный альбом «37» выходит в четверг на этом лейбле».

Вечером того же дня Киллинг поделился в социальных сетях, что его сократили. «Когда Warner только что уволил тебя, но зато погода, конечно, прекрасная», - заявил музыкант в видеоролике на TikTok.

Киллинг поместил несколько смеющихся смайликов в заголовок сообщения.

«Что ж, теперь пришло время создать группу (Beyond Beyond)», - прокомментировала создательница контента Кристина Пяртельпоэг под постом. «Нет», - отрывисто ответил Киллинг.

Другой комментатор также упомянул о возвращении Beyond Beyond. «Почему вы так сильно хотите ее вернуть?» - задался вопросом Киллинг

Beyond Beyond - это молодежная группа, в которую помимо Киллинга входили Франк Пинтсаар, Фредерик Кютс и Гевин Ниглас. Beyond Beyond начали выступать в Таллинне в 2016 году. Через год Кютс ушел, и группа прекратила свое существование.