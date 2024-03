Известный эстонский музыкант уволенный с лейбла Warner: «Зато погода прекрасная»

Другой комментатор также упомянул о возвращении Beyond Beyond. «Почему вы так сильно хотите ее вернуть?» - задался вопросом Киллинг

Beyond Beyond - это молодежная группа, в которую помимо Киллинга входили Франк Пинтсаар, Фредерик Кютс и Гевин Ниглас. Beyond Beyond начали выступать в Таллинне в 2016 году. Через год Кютс ушел, и группа прекратила свое существование.