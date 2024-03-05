ФОТО ⟩ «Ты для меня все»: Мила Йовович рассказала, как о ней с детьми заботится ее муж

«С днем рождения, мой замечательный муж! Пол, ты солнце и луна во всей нашей жизни. Ты – земля, которая защищает нас, ты – звезды, которые заставляют нас восхищаться тем, какой невероятный мужчина есть в нашей жизни, который дарит нам столько безусловной любви. Твоим маленьким девочкам так повезло, что у них есть ты, и ты – большая мама. Я так сильно тебя люблю! Спасибо, что ты для меня все», – написала она.