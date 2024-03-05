Представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Европа – 2024» Ирина Максимович, у которой возник конфликт с украинской участницей Миленой Мельничук, лишилась работы. Об этом она призналась в эфире телеканала «Беларусь 1».
Представительницу Беларуси на конкурсе «Мисс Европа-2024» уволили с работы после конфликта с украинской участницей
В конце февраля в Ливане состоялся конкурс красоты «Мисс Европа – 2024». Первое место на нем заняла представительница России, третье – белоруска Ирина Максимович. Украинская участница Милена Мельничук пожаловалась в соцсетях, что во время конкурса столкнулась с адом и ненавистью, в частности с оскорблениями и угрозами со стороны организаторов и участницы из Беларуси, пишут Fakty.
Сегодня стало известно, что представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Европа – 2024» Ирина Максимович, у которой возник конфликт с украинской участницей Миленой Мельничук, лишилась работы.
«Меня уволили из модельного агентства», – рассказала Максимович, объяснив, что директор был из Украины.
Она цинично заявила, что «все держались до последнего», а на протяжении всего конкурса украинка Милена Мельничук «каждое утро в автобусе начинала смотреть видео о войне, рассказывала, сколько там бомб прилетело» от россиян.
«Она говорила: я не буду сидеть напротив России и белорусов за столом, вместе и так далее. Мы все это до последнего терпели от чистой души и сердца», – поделилась Максимович.