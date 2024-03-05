Чрезвычайно редкая находка: рыбак выловил из реки 1200-летний артефакт

Рыбак-любитель Тревор Пенни из Оксфордшира (Великобритания) с помощью магнита выловил в реке Червелл ржавый металлический предмет. Как позже выяснилось, это 1200-летний меч викинга. Детали невероятной истории раскрыло издание This is Oxfordshire.

Пенни сразу передал артефакт экспертам для более детального изучения. Те датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры и сделали предположение, что когда-то он принадлежал викингу, ведь в то время территория нынешней Англии была разделена между англосаксами и датскими захватчиками и стала ареной многочисленных вооруженных конфликтов.

Рыбак рассказал, что сама находка и процесс подтверждения подлинности реликвии были волнующими, но не обошлись без определенных препятствий.

«Был конфликт с владельцами земли и реки относительно разрешения на рыболовство. В конце концов я передал меч в музей согласно их требованиям», - пояснил Тревор.

Теперь уникальный артефакт эпохи викингов будет храниться в музеях Оксфордшира. Возможно, его выставят на экспозициях в будущем.

«Это действительно удивительная находка - древнейшая вещь, выловленная магнитным способом в нашем графстве. Археологи редко находят целые средневековые мечи, сохранившиеся в столь хорошем состоянии», - добавляет британец.

Стоит отметить, что рыбалка с магнитом является популярным хобби, однако требует разрешения от землевладельцев и чиновников, поскольку любые найденные таким образом артефакты считаются историческими экспонатами.