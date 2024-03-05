ВИДЕО ⟩ Известный актер снял лучший ремейк на песню Бритни Спирс «Baby One More Time»

За три дня видео в Instagram набрало почти 40 млн просмотров, свыше трех млн лайков и 11 тыс. восторженных комментариев с настоящими требованиями записать альбом с каверами. Этот кавер Блэк записал вместе со своей группой Tenacious D. Их версия трека, вышедшего в 1998 году, получилась весьма драйвовой.

В соцсетях разошлось мнение, что музыкант обратился к творчеству Бритни не просто так. Пост с роликом он сопроводил эмодзи в виде панды. Пользователи соцсетей увидели в этом намек на мультфильм «Кунг-фу Панда – 4», который выйдет в мировой прокат 8 марта. Они предположили, что «Baby One More Time» стала саундтреком анимационного фильма.