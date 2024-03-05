Артур Смольянинов: «Россия приняла решение сама с собой закончить»

«Я всегда был на стороне себя. И то, что сейчас выглядит, что я занял какую-то сторону - я просто продолжаю оставаться на своей стороне, на стороне своего искреннего, настоящего, честного мироощущения. Я так вижу жизнь. Я так ее воспринимаю.