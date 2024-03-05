Фото ⟩ Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после слухов об исчезновении

Кейт Миддлтон впервые заметили после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Об этом сообщает Windsor Royal Family.

Принцесса Уэльская передвигалась на машине с мамой Кэрол Миддлтон. Жена принца Уильяма была с распущенными волосами и в солнцезащитных очках, пока ее мама была за рулем темного автомобиля.

«Как прекрасно снова ее видеть!» – отмечают на странице поклонников королевской семьи Великобритании.

В январе 2024 года стало известно, что мама троих детей перенесла операцию на брюшной полости, которую в Кенсингтонском дворце назвали плановой. Сразу было сообщено, что Кейт Миддлтон не вернется к выполнению публичных обязанностей до Пасхи, которая в 2024 году приходится на 31 марта.

Принцессу Уэльскую в Лондонской клинике преимущественно посещал принц Уильям, поскольку детей супругов не пускали к больной маме. Они общались по видеосвязи.

Сообщалось, что монаршая персона после возвращения из больницы в поместье Аделаида в Виндзоре, вероятно, будет выполнять только относительно легкую работу, например, коммуницировать со своими благотворительными организациями.