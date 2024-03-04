Warner Music Baltics прекратит свою деятельность в Эстонии, а звукозаписывающая компания уволит всю команду из 30 сотрудников. Что будет с артистами, подписавшими контракты с Warner Music? Шесть музыкантов из Эстонии были подписаны на лейбл: Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Kirot и Karl Killing.
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«Поклонникам не стоит беспокоиться!»: Как закрытие местного филиала Warner Music отразится на эстонских музыкантах?
Менеджер рэпера Уку Аропа Кристина Пяртельпоэг говорит, что о закрытии рекорд-лейбла в Эстонии было известно уже несколько недель.