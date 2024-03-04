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«Поклонникам не стоит беспокоиться!»: Как закрытие местного филиала Warner Music отразится на эстонских музыкантах?

Кристийна Рейманд
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Фото: Mona Õispuu/Eero Vabamägi

Warner Music Baltics прекратит свою деятельность в Эстонии, а звукозаписывающая компания уволит всю команду из 30 сотрудников. Что будет с артистами, подписавшими контракты с Warner Music? Шесть музыкантов из Эстонии были подписаны на лейбл: Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Kirot и Karl Killing.

 

Менеджер рэпера Уку Аропа Кристина Пяртельпоэг говорит, что о закрытии рекорд-лейбла в Эстонии было известно уже несколько недель.

«Поклонникам не стоит беспокоиться, Уку останется здесь, и мы постараемся выпускать музыку, как и планировали», - говорит Пяртельпоэг. «В этом отношении жаль, что Warner закрылся, нам очень нравилось с ними работать, и команда была отличной, ни одного плохого слова. Иногда в жизни принимаются такие решения и повороты, которые не зависят от нас или Эстонии, а приходят издалека. Но Уку продолжает делать музыку, и ничто не останавливается», - говорит Пяртельпоэг.

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