«Поклонникам не стоит беспокоиться!»: Как закрытие местного филиала Warner Music отразится на эстонских музыкантах?

«Поклонникам не стоит беспокоиться, Уку останется здесь, и мы постараемся выпускать музыку, как и планировали», - говорит Пяртельпоэг. «В этом отношении жаль, что Warner закрылся, нам очень нравилось с ними работать, и команда была отличной, ни одного плохого слова. Иногда в жизни принимаются такие решения и повороты, которые не зависят от нас или Эстонии, а приходят издалека. Но Уку продолжает делать музыку, и ничто не останавливается», - говорит Пяртельпоэг.